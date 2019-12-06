Впервые с 1977 года «Арсенал» не смог победить в девяти матчах подряд

В матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2.
Безвыигрышная серия лондонской команды достигла девяти встреч.
Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло впервые с 1977 года.
42 года назад «Арсенал» наконец выиграл после десяти матчей подряд без побед.
- В последний раз лондонцы побеждали 24 октября в поединке Лиги Европы с «Виторией Гимараеш».
- С тех пор команда шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
- В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» по итогам 15 туров занимает десятое место.
Источник: Gracenote Live