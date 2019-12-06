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  • Впервые с 1977 года «Арсенал» не смог победить в девяти матчах подряд

Впервые с 1977 года «Арсенал» не смог победить в девяти матчах подряд

6 декабря 2019, 01:58
1

В матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2.

Безвыигрышная серия лондонской команды достигла девяти встреч.

Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло впервые с 1977 года.

42 года назад «Арсенал» наконец выиграл после десяти матчей подряд без побед.

  • В последний раз лондонцы побеждали 24 октября в поединке Лиги Европы с «Виторией Гимараеш».
  • С тех пор команда шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
  • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» по итогам 15 туров занимает десятое место.

Источник: Gracenote Live
Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (1)
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LMI
1575605122
Я убежден, что и в следующих 2 матчах АПЛ с молотками и шитями мы не добудем побед. В лучшем случае 1 очко, и то вопрос. Что касается Стандарта, то там так же будет ничейка унылая.
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