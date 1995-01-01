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    Впервые с 1977 года «Арсенал» не смог победить в девяти матчах подряд

    В матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2.

    Безвыигрышная серия лондонской команды достигла девяти встреч.

    Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло впервые с 1977 года.

    42 года назад «Арсенал» наконец выиграл после десяти матчей подряд без побед.

    • В последний раз лондонцы побеждали 24 октября в поединке Лиги Европы с «Виторией Гимараеш».
    • С тех пор команда шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» по итогам 15 туров занимает десятое место.

    Источник: Gracenote Live

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