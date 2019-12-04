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    Металлурги «Северстали» подарили Черчесову портрет

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил подарок от работников ПАО «Северсталь».

    «Этот замечательный портрет сделали и прислали металлурги «Северстали», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив фотографию подарка.

    • ПАО «Северсталь» владеет Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область).
    • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.

    text

    Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official)

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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