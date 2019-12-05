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Металлурги «Северстали» подарили Черчесову портрет

5 декабря 2019, 08:52
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил подарок от работников ПАО «Северсталь».

«Этот замечательный портрет сделали и прислали металлурги «Северстали», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив фотографию подарка.

  • ПАО «Северсталь» владеет Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область).
  • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.

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Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official)

Источник: Инстаграм Станислава Черчесова
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Давид59
1575533319
Народ, вы уж извините, если я не прав, но такое-же на камнях на кладбище делается.
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