Металлурги «Северстали» подарили Черчесову портрет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил подарок от работников ПАО «Северсталь».
«Этот замечательный портрет сделали и прислали металлурги «Северстали», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив фотографию подарка.
- ПАО «Северсталь» владеет Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область).
- Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
- Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
Источник: Инстаграм Станислава Черчесова