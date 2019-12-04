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    Семак – об оскорблениях Дзюбы: «Я не вижу особых проблем. Его это скорее мотивирует, чем задевает»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с оскорбительными кричалками в адрес нападающего Артема Дзюбы.

    – Понятно, что такой сюжет не новый. В новейшей истории эта массовая травля игрока трибунами — в диковинку. В предыдущий раз доставалось эксперту «Матч ТВ» Владимиру Быстрову. Вы опытный, многое видели. По вашему ощущению, это Дзюбу задевает или с него стекает?

    – Мне кажется, это неприятно. Задеть может, если предательство, если оно связано с близкими людьми. А здесь же скорее мотивирует, чем задевает. Тот же Володя Быстров после перехода выдал потрясающую серию в 2009 году, когда практически забивал в каждом матче. Я не вижу особых проблем в этих кричалках.

    Меня самого задевает, скорее, культура. Некая неприязнь всегда будет на футбольных полях. Но вот форма высказывания, конечно, может быть абсолютно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд.

    «Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы на матче с «Зенитом»

    Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 06:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8825

      silver29 21 минуту назад

      Конечно стекает, он весь коричневый в крапинку и дурно пахнет

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      Рейтинг: +2164

      Masteralex 1 час назад

      то-то Дзюба так развонялся после таких "не задевает" :)

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