Семак – об оскорблениях Дзюбы: «Я не вижу особых проблем. Его это скорее мотивирует, чем задевает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с оскорбительными кричалками в адрес нападающего Артема Дзюбы.

– Понятно, что такой сюжет не новый. В новейшей истории эта массовая травля игрока трибунами — в диковинку. В предыдущий раз доставалось эксперту «Матч ТВ» Владимиру Быстрову. Вы опытный, многое видели. По вашему ощущению, это Дзюбу задевает или с него стекает?

– Мне кажется, это неприятно. Задеть может, если предательство, если оно связано с близкими людьми. А здесь же скорее мотивирует, чем задевает. Тот же Володя Быстров после перехода выдал потрясающую серию в 2009 году, когда практически забивал в каждом матче. Я не вижу особых проблем в этих кричалках.

Меня самого задевает, скорее, культура. Некая неприязнь всегда будет на футбольных полях. Но вот форма высказывания, конечно, может быть абсолютно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд.

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