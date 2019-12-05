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  • Семак – об оскорблениях Дзюбы: «Я не вижу особых проблем. Его это скорее мотивирует, чем задевает»

Семак – об оскорблениях Дзюбы: «Я не вижу особых проблем. Его это скорее мотивирует, чем задевает»

5 декабря 2019, 06:55
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с оскорбительными кричалками в адрес нападающего Артема Дзюбы.

– Понятно, что такой сюжет не новый. В новейшей истории эта массовая травля игрока трибунами — в диковинку. В предыдущий раз доставалось эксперту «Матч ТВ» Владимиру Быстрову. Вы опытный, многое видели. По вашему ощущению, это Дзюбу задевает или с него стекает?

– Мне кажется, это неприятно. Задеть может, если предательство, если оно связано с близкими людьми. А здесь же скорее мотивирует, чем задевает. Тот же Володя Быстров после перехода выдал потрясающую серию в 2009 году, когда практически забивал в каждом матче. Я не вижу особых проблем в этих кричалках.

Меня самого задевает, скорее, культура. Некая неприязнь всегда будет на футбольных полях. Но вот форма высказывания, конечно, может быть абсолютно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд.

«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы на матче с «Зенитом»

Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (16)
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Masteralex
1575520909
то-то Дзюба так развонялся после таких "не задевает" :)
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капссник мстяшный!
1575525214
может хватит про это недоразумение!надоел!
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Axe111
1575525584
Да да да разнылся уже всем кому можно!!!! И хватит уже пхать эту дзюбу обиженную
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dyema
1575526349
Да похоже кроме спартачей, причём малой их части, так называемых "ультрас", никого эта история особо не волнует. Ну орут матом хрень всякую, по своей быдлости, на другое просто не способны...
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Decorhome
1575533422
Мотивация должна быть всегда
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Дядя Серёжа
1575535211
Весь Питер задевает, а его нет. Какой неприхотливый.
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САДЫЧОК
1575535673
Только , морального урода , это может не задеть ! Кстати , Яшина 2 года обзывали и травили -Но , он никуда не бегал жаловаться и не просил партнеров и всяких Семаков заступаться-А , молча выполнял свою работу И еще через год получил Золотой Мяч и доверие болельщиков !
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Vis-ok
1575537259
Если мотивирует продолжаем крыть, а Дзюба ещё спасибо должен говорить
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Zenit_Zenit
1575542428
Разнылось мясо...Вы чё хотели то, свиные? Нагадить и по домам? Дзюбу гнобите, а кто в вашей то помойке феерит на поляне? Фамилию назовите? Да на каком месте плетётесь, "народные", напомнить? На словах то вы все мастаки...Играть научитесь сперва, да вести себя прилично в чужом городе, горлопаны сопливые. Клал на вас Тёма с прибором и правильно делает...
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