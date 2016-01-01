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    «Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы на матче с «Зенитом»

    КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков во время матча против «Зенита» (0:1).

    «Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Болельщики «Зенита» бросали на поле бумажные ленты, а также скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    «Зенит» также получил штраф в размере 100 тысяч, а также 50 тысяч рублей за бросание предметов на поле.

    Кроме того, за два несогласованных баннера «Спартак» получил штраф в 50 тысяч рулей, еще за два баннера оскорбительного характера – на 100 тысяч рублей. Также футболисты московской команды получили шесть желтых карточек, за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

    Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +228

      kliker 3 секунды назад

      Дзюба кривоногий!
      Ну всё. Теперь КДК ещё и сайт bombfrdir оштрафует.

      0
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      Рейтинг: +1810

      Томик 5 минут назад

      Ну если им мало конкретных нарушителей закона и опять штрафуют клуб, то надо, исходя из их логики, не только Дзюбу за оскорбления арестовать, но и "Зенит" за это оштрафовать. Подход должен быть один.

      1
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      Рейтинг: +3362

      RotBerg 9 минут назад

      В адрес Дзюбы это формулировка РФС или этого желтого ресурса?))) Писали бы как есть, впороли и тем и тем по сотке за маты)

      1
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      Рейтинг: +1263

      playsh 10 минут назад

      В СССР за любые оскорбления судьи и футболистов никто никого не трогал и не штрафовал.А вот за мат менты просто удаляли матершинника с трибун и в обезьянник.
      А сейчас у нас полицейское государство и политизированная полиция,вот и весь сказ.

      1
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      Рейтинг: +399

      Rus9I 29 минут назад

      Странная политика РФС...
      Кричат болельщики, а платит клуб. Никогда не понимал почему штрафы складываются за то, с чем клуб не сможет бороться.
      К слову, если я захочу придти на стадион, предварительно оплатив билет. Буду кричать Судья Г...дон! Кто меня остановит?)
      Так почему клуб платит за меня?)

      Я понимаю пиротехнические средства, там СБ стадиона, отвечает за то что бы их не было....

      2
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      Рейтинг: +98

      Питерский кардинал > Rus9I 4 минуты назад

      Как в Саудовкой Аравии, в клетку и птицам на корм.
      Это нп болельщики, хотят адреналина пусть получат!!!

      0
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      Рейтинг: +330

      titata 37 минут назад

      за маты оштрафованы,? ибо оскорбление может быть разное для каждого, может кричали Дзюба снежок. тогда это совсем расизм

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      Рейтинг: +1818

      Борат 43 минуты назад

      для федуна это пыль, копейки...
      надо снять с поросей 6 очков, это ещё куда ни шло...
      очень стыдно за хряков!

      0
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      Рейтинг: +11514

      sssrspartak > Борат 16 минут назад

      надо с таких как ты мстяшный аларм привлекать к уголовной или административной ответственности за хамство и оскорбления!

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      Рейтинг: +433

      ВасяК 50 минут назад

      А я не понял,а за фаеры со стороны бомжей, никаких санкций???Как будто не было!!!Тем более в закрытом помещении!!!

      2
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      Рейтинг: +8729

      silver29 1 час назад

      Если кричалка без мата какая административная статья применена, в какой статье про оскорбление какой-то зюбы сказано ? с каких пор "кривоногий" относится к административно наказуемому оскорблению ?

      4
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      Рейтинг: +130

      Semenycch 1 час назад

      Некоторые болельщики Спартака скоты! Дзюба лидер и капитан сборной. Спартак нужно наказать несравнимо жестче, за мерзкое поведение красно-белых болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +8729

      silver29 > Semenycch 1 час назад

      твой "лидер" и "капитан" считает всех кому не нравится его игра (не взирая на принадлежность к клубу) фашистами, скоты это те кто его превозносит что б он нес всякую чушь.

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      Рейтинг: +5599

      Старикан > Semenycch 31 минуту назад

      карманник твой зюба!

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