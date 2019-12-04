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  • «Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы на матче с «Зенитом»

«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы на матче с «Зенитом»

4 декабря 2019, 14:18
26

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков во время матча против «Зенита» (0:1).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Болельщики «Зенита» бросали на поле бумажные ленты, а также скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

«Зенит» также получил штраф в размере 100 тысяч, а также 50 тысяч рублей за бросание предметов на поле.

Кроме того, за два несогласованных баннера «Спартак» получил штраф в 50 тысяч рулей, еще за два баннера оскорбительного характера – на 100 тысяч рублей. Также футболисты московской команды получили шесть желтых карточек, за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (26)
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ВасяК
1575459510
А я не понял,а за фаеры со стороны бомжей, никаких санкций???Как будто не было!!!Тем более в закрытом помещении!!!
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Rus9I
1575460805
Странная политика РФС... Кричат болельщики, а платит клуб. Никогда не понимал почему штрафы складываются за то, с чем клуб не сможет бороться. К слову, если я захочу придти на стадион, предварительно оплатив билет. Буду кричать Судья Г...дон! Кто меня остановит?) Так почему клуб платит за меня?) Я понимаю пиротехнические средства, там СБ стадиона, отвечает за то что бы их не было....
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Plyash
1575461951
В СССР за любые оскорбления судьи и футболистов никто никого не трогал и не штрафовал.А вот за мат менты просто удаляли матершинника с трибун и в обезьянник. А сейчас у нас полицейское государство и политизированная полиция,вот и весь сказ.
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Томик
1575462202
Ну если им мало конкретных нарушителей закона и опять штрафуют клуб, то надо, исходя из их логики, не только Дзюбу за оскорбления арестовать, но и "Зенит" за это оштрафовать. Подход должен быть один.
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kliker
1575462552
Дзюба кривоногий! Ну всё. Теперь КДК ещё и сайт bombfrdir оштрафует.
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upiter622
1575462828
Да успокойтесь вы,хрю-хрю!)))Просрали игру,умолкните!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1575463846
В УК ввели статью за оскорбления чувств Дзюбы?
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nominum
1575464142
А по-моему дело не в Дзюбе, а народной ненависти к Газпрому у которого мечты сбываются, а у народа нифига. А Дзюба - апофеоз этой ненависти- предатель клуба, воспитавшего его, любитель наживы, хам и жополиз Черчеса. Но как футболист всё же не деревянный.
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vka1970
1575464925
А Дзюбу за фашистов ни кто штрафовать не будет ? Он же медийное лицо и кричалки на стадионе ещё надо услышать и записать, а полено и слушать не надо.Он где бы ни чихнул, так все наши патриотические Сми скажут будь здоров.
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Граф2019
1575469558
Кто не думает о будущем, его не имеет... всего то извиниться перед людьми и дело с концом! но кому то этот кавардак нужен? будущее покажет кому, и я ему не завидую...
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