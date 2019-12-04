«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы на матче с «Зенитом»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков во время матча против «Зенита» (0:1).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Болельщики «Зенита» бросали на поле бумажные ленты, а также скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

«Зенит» также получил штраф в размере 100 тысяч, а также 50 тысяч рублей за бросание предметов на поле.

Кроме того, за два несогласованных баннера «Спартак» получил штраф в 50 тысяч рулей, еще за два баннера оскорбительного характера – на 100 тысяч рублей. Также футболисты московской команды получили шесть желтых карточек, за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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