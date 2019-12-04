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    «Русская классика! «Газпром Арена»!» Дзюба сфотографировался в хоккейной форме сборной России

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографию в хоккейной форме сборной России и с клюшкой.

    «15 и 19 декабря «Русская классика! Хоккей! «Газпром Арена»!», – написал футболист в инстаграме.

    • Матч между сборными России и Финляндии состоится 15 декабря.
    • СКА и ЦСКА сыграют 19 декабря.
    • В 2018 году на стадионе «Зенита» играли сборные России и Финляндии (71381 зрителей), а также СКА и ЦСКА (67770 зрителей).

    Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3445

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Назначили героя нации-а он обкакался ! И всё равно , уже вонючего , втюхивают , таким как Semenycch и не только !.... Ничего не получится-нужны новые герои !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      ZENIT***** 18 минут назад

      Молодец!А ему и нас.рать(так и должно быть)на весь этот околофутбольный "свист"вокруг него.

      -3
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      Рейтинг: +477

      Dizgen 20 минут назад

      Дзюба пошел на х у й

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +346

      OrenburgFC > Dizgen 13 минут назад

      думал не напишут! хотел было сам настрочить!)))

      2
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      Рейтинг: +131

      Semenycch 29 минут назад

      Красавчик!

      0
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