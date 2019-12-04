«Русская классика! «Газпром Арена»!» Дзюба сфотографировался в хоккейной форме сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографию в хоккейной форме сборной России и с клюшкой.

«15 и 19 декабря «Русская классика! Хоккей! «Газпром Арена»!», – написал футболист в инстаграме.

Матч между сборными России и Финляндии состоится 15 декабря.

СКА и ЦСКА сыграют 19 декабря.

В 2018 году на стадионе «Зенита» играли сборные России и Финляндии (71381 зрителей), а также СКА и ЦСКА (67770 зрителей).

Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»