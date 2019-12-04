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  • «Русская классика! «Газпром Арена»!» Дзюба сфотографировался в хоккейной форме сборной России

«Русская классика! «Газпром Арена»!» Дзюба сфотографировался в хоккейной форме сборной России

4 декабря 2019, 17:20
12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографию в хоккейной форме сборной России и с клюшкой.

«15 и 19 декабря «Русская классика! Хоккей! «Газпром Арена»!», – написал футболист в инстаграме.

  • Матч между сборными России и Финляндии состоится 15 декабря.
  • СКА и ЦСКА сыграют 19 декабря.
  • В 2018 году на стадионе «Зенита» играли сборные России и Финляндии (71381 зрителей), а также СКА и ЦСКА (67770 зрителей).

Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит ХК СКА ХК ЦСКА Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Dizgen
1575470682
Дзюба пошел на х у й
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ZENIT*****
1575470767
Молодец!А ему и нас.рать(так и должно быть)на весь этот околофутбольный "свист"вокруг него.
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САДЫЧОК
1575471295
Назначили героя нации-а он обкакался ! И всё равно , уже вонючего , втюхивают , таким как Semenycch и не только !.... Ничего не получится-нужны новые герои !
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Иван Петров 1986
1575473555
Ну настоящий дебил ! ! !
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SEREGA 64
1575474132
ТУПОРЫЛОЕ ДЕБИЛЬНОЕ ЧМО КАК И ВСЯ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ
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paracetamol
1575476236
Лучше бы в костюме болтливого бревна сфоткался.
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Plyash
1575476396
Дзюбло даже на коньки встать не смог,ноги то под тапочки заточены,как бы не переломать.
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plehanov6
1575477330
Урод!!! Иди в хоккей - толку столько же будет!
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PREDATOR 007
1575480793
В чем этот уй накосячил? До сих пор понять не могу... Чмырят его все - уверен по делу
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fadda
1575487201
дзюба дзюба иди на х у й
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