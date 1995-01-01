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    Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»

    Член совета директоров КХЛ, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в декабре на «Газпром Арене» состоятся два хоккейных матча.

    «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча – встречу между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала и матч между СКА и ЦСКА – так же, как и в прошлом году.

    Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе еще более комфортным», – сказал Медведев.

    • Матч между сборными России и Финляндии состоится 15 декабря.
    • СКА и ЦСКА сыграют 19 декабря.
    • В 2018 году на стадионе «Зенита» играли сборные России и Финляндии (71381 зрителей), а также СКА и ЦСКА (67770 зрителей).

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      alarm 27 минут назад

      на открывашке только лыжную эстафету свиней можно проводить в декабре.

      1
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      Рейтинг: +8261

      KLIM777 46 минут назад

      пусть на траве играют)

      0
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