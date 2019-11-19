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Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»

19 ноября 2019, 15:13
10

Член совета директоров КХЛ, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в декабре на «Газпром Арене» состоятся два хоккейных матча.

«Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча – встречу между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала и матч между СКА и ЦСКА – так же, как и в прошлом году.

Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе еще более комфортным», – сказал Медведев.

  • Матч между сборными России и Финляндии состоится 15 декабря.
  • СКА и ЦСКА сыграют 19 декабря.
  • В 2018 году на стадионе «Зенита» играли сборные России и Финляндии (71381 зрителей), а также СКА и ЦСКА (67770 зрителей).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ХК СКА ХК ЦСКА Медведев Александр
Комментарии (10)
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acor94
1574173508
Бывал я на одном из этих матчей. Даже с нижнего яруса ничего не видно...
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paracetamol
1574175675
Все поле испоганят в погоне за баблом!
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jet andy
1574179109
Медведев, да задолбал ты уже со своим СКА!
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SIRIUS 2002
1574189045
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало..
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