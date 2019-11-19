Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»

Член совета директоров КХЛ, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в декабре на «Газпром Арене» состоятся два хоккейных матча.
«Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча – встречу между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала и матч между СКА и ЦСКА – так же, как и в прошлом году.
Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе еще более комфортным», – сказал Медведев.
- Матч между сборными России и Финляндии состоится 15 декабря.
- СКА и ЦСКА сыграют 19 декабря.
- В 2018 году на стадионе «Зенита» играли сборные России и Финляндии (71381 зрителей), а также СКА и ЦСКА (67770 зрителей).
Источник: «Р-Спорт»