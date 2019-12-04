РФС: «Продолжаем следить за ситуацией с задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге»

В Российском футбольном союзе прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы», – сообщили в пресс-службе РФС.

Перед матчем правоохранители, по данным ТАСС, задержали 86 человек.

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