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  • РФС: «Продолжаем следить за ситуацией с задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге»

РФС: «Продолжаем следить за ситуацией с задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге»

4 декабря 2019, 10:33
9

В Российском футбольном союзе прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы», – сообщили в пресс-службе РФС.

  • Перед матчем правоохранители, по данным ТАСС, задержали 86 человек.
  • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток.
  • 19 болельщиков оштрафовали за нецензурную брань на улице, еще шестерых – за оскорбления Артема Дзюбы на матче молодежных команд.

Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (9)
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Вомбат
1575447764
По данным ТАСС задержано было 86 человек фанатов из Москвы. По данным МВД (я вчера читал отчет ГУВД СПб) задержано было не 86, а только 30 фанатов, из которых (тут данные ТАСС и ГУВД сходятся) 19 было оштрафовано на 500 рублей за мат на улице, 6 - на 1000 рублей за мат на стадионе, 3 посажено на 15 суток за биты в руках, и 2 необоснованно задержанных отпущено с извинениями . Кому верить решайте сами. Лично я не верю, что необоснованно задержанных было 58 человек. Так получается, если принять версию ТАСС. Что, перед 58 задержанными полиция извинилась и отпустила? Не верю. Цифра наказанных должна быть примерно равна цифре задержанных, иначе самих полицейских наказывают.
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порт
1575448606
Часть задержанных ушла на буженину.
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paracetamol
1575448695
А зачем РФС за этм следить? Это дело ментовское!
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алдан2014
1575453266
Фанатам необходимо подать в суд на дзюбу,дескать называл фашистами,посылал на х...,смотришь и любимец виража на попятную пойдёт,не захочет рядом присесть
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Добрый Бобер
1575456984
Предлагаю руководству "Спартака" байкотировать следующий выездной матч в Санкт-Петербурге. Пусть между собой 6 на 6 сгоняют.
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titata
1575460436
мы за всеми следим. РФС в работе непосильной.
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