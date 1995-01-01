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    РФС: «Продолжаем следить за ситуацией с задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге»

    В Российском футбольном союзе прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

    «РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы», – сообщили в пресс-службе РФС.

    • Перед матчем правоохранители, по данным ТАСС, задержали 86 человек.
    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток.
    • 19 болельщиков оштрафовали за нецензурную брань на улице, еще шестерых – за оскорбления Артема Дзюбы на матче молодежных команд.

    Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

    Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4354

      paracetamol 1 час назад

      А зачем РФС за этм следить? Это дело ментовское!

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      Рейтинг: +3670

      порт 1 час назад

      Часть задержанных ушла на буженину.

      1
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      Рейтинг: +7197

      Вомбат 1 час назад

      По данным ТАСС задержано было 86 человек фанатов из Москвы. По данным МВД (я вчера читал отчет ГУВД СПб) задержано было не 86, а только 30 фанатов, из которых (тут данные ТАСС и ГУВД сходятся) 19 было оштрафовано на 500 рублей за мат на улице, 6 - на 1000 рублей за мат на стадионе, 3 посажено на 15 суток за биты в руках, и 2 необоснованно задержанных отпущено с извинениями . Кому верить решайте сами. Лично я не верю, что необоснованно задержанных было 58 человек. Так получается, если принять версию ТАСС. Что, перед 58 задержанными полиция извинилась и отпустила? Не верю. Цифра наказанных должна быть примерно равна цифре задержанных, иначе самих полицейских наказывают.

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      Рейтинг: +10549

      vka1970 > Вомбат 46 минут назад

      В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости соблюдения законных прав задержанных ранее болельщиков московского «Спартака». Инцидент произошел в Санкт-Петербурге перед матчем с местным «Зенитом».
      Незадолго до старта игры 18-го тура чемпионата России сотрудники полиции доставили в районные отделы около 200 болельщиков столичной команды. Фанатов обвинили в хулиганстве
      «РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков - приоритеты нашей работы», - говорится в релизе пресс-службы РФС.
      Во время матча с гостевого фанатского сектора доносились оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и капитана национальной команды Артема Дзюбы. Кроме того, московские гости вывесили оскорбительный баннер, адресованный игроку.
      В минувший понедельник Фрунзенский суд северной столицы назначил административный штраф 30 фанатам, еще трое получили по 15 суток ареста.
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      Так что там с цифрами ? Не сходятся ?

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      Рейтинг: +8669

      silver29 1 час назад

      Где решения суда о назначении меры пресечения ? или у сенита все судьи на зарплате ? Фамилия Кривоногов отныне под запретом.

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      Рейтинг: +4354

      paracetamol > silver29 1 час назад

      Ты тоже из фулиганов, раз их защищаешь?

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