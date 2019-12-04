Клопп: «Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел в жизни»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».

Награду в этом году выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси .

. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Он отстал от аргентинца в голосовании всего на семь очков.

«Решение принимают журналисты. И они так видят это. Это абсолютно не проблема. Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел в своей жизни. Да, есть Марадона, но Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шесть раз. Но я не помню более впечатляющего сезона в футболе для защитника. Было бы неплохо, если бы Вирджил тоже выиграл», – сказал Клопп.