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    Клопп: «Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел в жизни»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».

    «Решение принимают журналисты. И они так видят это. Это абсолютно не проблема. Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел в своей жизни. Да, есть Марадона, но Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шесть раз. Но я не помню более впечатляющего сезона в футболе для защитника. Было бы неплохо, если бы Вирджил тоже выиграл», – сказал Клопп.

    Источник: твиттер журналиста Пола Горста

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Dark_Soul 1 час назад

      Хорош ныть со своим Вирджилом. Каннаваро, Неста, Мальдини проводили сезоны получше.

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      Рейтинг: +143

      JackBruce > Dark_Soul 17 минут назад

      Он ноет, а воздает должное Месси. Проблема в том, что когда Каннаваро, Неста и Мальдини проводили сезоны получше, тогдашние обладатели "Золотого мяча" были намного лучше них. В нашем случае, он не был лучше ван Дайка.

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