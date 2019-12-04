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Клопп: «Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел в жизни»

4 декабря 2019, 07:54
9

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».

«Решение принимают журналисты. И они так видят это. Это абсолютно не проблема. Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел в своей жизни. Да, есть Марадона, но Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шесть раз. Но я не помню более впечатляющего сезона в футболе для защитника. Было бы неплохо, если бы Вирджил тоже выиграл», – сказал Клопп.

Источник: твиттер журналиста Пола Горста
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Месси Лионель ван Дейк Вирджил Клопп Юрген
Комментарии (9)
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Dark_Soul
1575436047
Хорош ныть со своим Вирджилом. Каннаваро, Неста, Мальдини проводили сезоны получше.
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Plyash
1575444587
В силу своего возраста,я помню игру Пеле, Марадону, Кройфа,но всё таки Месси обошёл всех.Моё личное мнение.
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