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    Орлов: «Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти в ворота «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    • Петербургский клуб победил в этой встрече со счетом 1:0.
    • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был недоволен работой судей.
    • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

    «Тедеско после матча с «Зенитом» говорил, что Ракицкий сыграл рукой. Хусаинов говорил, что пенальти был — 500 процентов. А действующий член судейской комиссии УЕФА и ФИФА Левников, в компетенции которого нельзя сомневаться, указал на правила: если мяч от какой-то части тела летит в руку, то это не игра рукой. Правило было введено год назад, и оно справедливое. Тедеско и весь «Спартак», включая Хусаинова, это правило не прочитали. Есть правило — и точка. Поэтому тренер «Спартака» сделал голословное заявление. Не знаю, как он теперь будет выкручиваться.

    Но я вам признаюсь, что пенальти был в другой ситуации у ворот «Зенита» — Оздоев срубил игрока «Спартака», не дав ему сыграть в мяч. Всегда судья поощряет стремление сыграть в мяч, а Магомед в мяч не попал, он попал в ногу. Футболист «Спартака» после этого упал. Это желтая карточка и пенальти — и никуда не деться. Были и другие моменты, в том числе у других ворот.

    Но я не хочу заострять внимание на судьях. Тренеры, давайте говорите нам о том, как вы работаете, почему такой технический брак. Вспомните удары спартаковцев из-за штрафной — куда они летели? Почему нет точных ударов? Конечно, Тедеско не может нести ответственности, потому что он работает без году неделя. Но сосредоточьтесь на тренерской работе, и это будет полезнее для всех, кто вас слушает», — сказал Орлов.

    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

    Источник: Форменный Дзюба и «+20»

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1202

      Genz 8 минут назад

      Мы узнаем , что оздоев сфолил от третьих лиц. В телевизоре мы не видели. Судья не видел, а Орлов увидел. Пипец.

      0
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      Рейтинг: +15058

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Решил немного покаяться. Крокодиловы слёзы.

      1
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      Рейтинг: +7194

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      За что каяться Орлову? В отличие от ваших московских комментаторов он не клеветал, не интриговал не лгал. Глупости говорил и говорит, но это не грех.

      0
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      Рейтинг: +1817

      Борат 23 минуты назад

      Жду комментарий червиченко по этому поводу ))))

      0
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      Рейтинг: +10533

      vka1970 37 минут назад

      Угу.Чем больше пройдёт времени, тем больше тех или иных газпромовцев будут признаваться в тех или иных грехах.Только толку уже в этом нет.
      Алилуя Вилков многократно устранённый от судейства и волшебным образом назначаемый на ключевые матчи с участием Зенита.

      2
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      Рейтинг: +167

      CheToTaM > vka1970 25 минут назад

      Надо было в атаке, когда на 40 минут в большинстве, играть в атаке лучше
      Тут остаётся пинять только на себя

      3
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      Рейтинг: +84

      itarnmag > CheToTaM 10 секунд назад

      Прежде,чем отправлять комментарий со словом пинять, выучите,пожалуйста,русский язык

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