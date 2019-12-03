Орлов: «Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти в ворота «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Петербургский клуб победил в этой встрече со счетом 1:0.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был недоволен работой судей.

был недоволен работой судей. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Тедеско после матча с «Зенитом» говорил, что Ракицкий сыграл рукой. Хусаинов говорил, что пенальти был — 500 процентов. А действующий член судейской комиссии УЕФА и ФИФА Левников, в компетенции которого нельзя сомневаться, указал на правила: если мяч от какой-то части тела летит в руку, то это не игра рукой. Правило было введено год назад, и оно справедливое. Тедеско и весь «Спартак», включая Хусаинова, это правило не прочитали. Есть правило — и точка. Поэтому тренер «Спартака» сделал голословное заявление. Не знаю, как он теперь будет выкручиваться.

Но я вам признаюсь, что пенальти был в другой ситуации у ворот «Зенита» — Оздоев срубил игрока «Спартака», не дав ему сыграть в мяч. Всегда судья поощряет стремление сыграть в мяч, а Магомед в мяч не попал, он попал в ногу. Футболист «Спартака» после этого упал. Это желтая карточка и пенальти — и никуда не деться. Были и другие моменты, в том числе у других ворот.

Но я не хочу заострять внимание на судьях. Тренеры, давайте говорите нам о том, как вы работаете, почему такой технический брак. Вспомните удары спартаковцев из-за штрафной — куда они летели? Почему нет точных ударов? Конечно, Тедеско не может нести ответственности, потому что он работает без году неделя. Но сосредоточьтесь на тренерской работе, и это будет полезнее для всех, кто вас слушает», — сказал Орлов.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»