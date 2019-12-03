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  • Орлов: «Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти в ворота «Зенита»

Орлов: «Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти в ворота «Зенита»

3 декабря 2019, 22:10
45

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Петербургский клуб победил в этой встрече со счетом 1:0.
  • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был недоволен работой судей.
  • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Тедеско после матча с «Зенитом» говорил, что Ракицкий сыграл рукой. Хусаинов говорил, что пенальти был — 500 процентов. А действующий член судейской комиссии УЕФА и ФИФА Левников, в компетенции которого нельзя сомневаться, указал на правила: если мяч от какой-то части тела летит в руку, то это не игра рукой. Правило было введено год назад, и оно справедливое. Тедеско и весь «Спартак», включая Хусаинова, это правило не прочитали. Есть правило — и точка. Поэтому тренер «Спартака» сделал голословное заявление. Не знаю, как он теперь будет выкручиваться.

Но я вам признаюсь, что пенальти был в другой ситуации у ворот «Зенита» — Оздоев срубил игрока «Спартака», не дав ему сыграть в мяч. Всегда судья поощряет стремление сыграть в мяч, а Магомед в мяч не попал, он попал в ногу. Футболист «Спартака» после этого упал. Это желтая карточка и пенальти — и никуда не деться. Были и другие моменты, в том числе у других ворот.

Но я не хочу заострять внимание на судьях. Тренеры, давайте говорите нам о том, как вы работаете, почему такой технический брак. Вспомните удары спартаковцев из-за штрафной — куда они летели? Почему нет точных ударов? Конечно, Тедеско не может нести ответственности, потому что он работает без году неделя. Но сосредоточьтесь на тренерской работе, и это будет полезнее для всех, кто вас слушает», — сказал Орлов.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

Источник: Форменный Дзюба и «+20»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Тедеско Доменико Орлов Геннадий
Комментарии (45)
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vka1970
1575401365
Угу.Чем больше пройдёт времени, тем больше тех или иных газпромовцев будут признаваться в тех или иных грехах.Только толку уже в этом нет. Алилуя Вилков многократно устранённый от судейства и волшебным образом назначаемый на ключевые матчи с участием Зенита.
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DOCTOR PENALTY
1575402943
Решил немного покаяться. Крокодиловы слёзы.
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JTherry
1575405371
Гена, как всегда в комментах о Спартаке, начал за здравие - про пенальти на Оздоеве, срубившего Айртона в первом тайме, а кончил за упокой - советуя Тедеско сосредоточиться на тренерской работе, как-будто никто не видел нарушения Оздоева... а советы Орлову лучше для Семака приберечь, сердобольный тоже нашелся...
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maygli
1575409263
В футболе всё бывает... так уж устроена эта игра. Своим разнообразием моментов и трактовок футбол даёт фору наверно всем остальным видам спорта, ;-))) .
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Дядя Серёжа
1575425148
Это не Тедеска должен выкручиваться. Это вы выкручиваетесь.
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RotBerg
1575427784
1-й тур . Спартак-Сочи 15 минута Жиго снес Набиуллина, а на 21 минуте Рассказов снес игрока Сочи. Оба фола похлеще фола Оздоева. И что ?? Не назначили ни одного пенальти. Зато Жиго потом забивает гол с нарушением( о чем признал даже сам Жиго) и победа у пищевика в кармане:) а что писали тут мясные всем напомнить?? Не нойте, а играйте. Все дружно тут писали. Кто не помнит этой игры посмотрите обзор в ютубе) А как в четвёртом туре Спартак взял ничейку с Динамо напомнить? Динамики то помнят) тоже обзор есть. Ещё пару примеров привести?? Так что место Спартака сейчас не заслуженно высокое в таблице.
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Диктор
1575427860
Как бы тут не было-но два пенальти в ворота Зенита не назначили и это факт.
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piligrim1986
1575434561
да толку то теперь)
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ufos73
1575439927
Еще бы Гена о судбях хотел говорить ) Заранее поздравляю бомжей с золотыми медалями сделанные из г**на и снаружи замазаные чем то там желтым
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zigbert
1575463035
Редкий случай когда Орлов высказывает точку зрения не совпадающую с его концепциями.
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