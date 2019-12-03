«Сочи» не будет просить о переносе матча с «Рубином»

Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином» состоится согласно календарю турнира.

Пресс-служба южан сообщила, что клуб не планирует просить о переносе игры из-за эпидемии ангины.

«Сегодня прошла первая тренировка после субботы. Тренировались 16 человек, остальные будут возвращаться к тренировкам по мере готовности, восстановление идет. Клуб не собирается просить о переносе матча с «Рубином», – говорится в сообщении.