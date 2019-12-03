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«Сочи» не будет просить о переносе матча с «Рубином»

3 декабря 2019, 21:22
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Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином» состоится согласно календарю турнира.

Пресс-служба южан сообщила, что клуб не планирует просить о переносе игры из-за эпидемии ангины.

«Сегодня прошла первая тренировка после субботы. Тренировались 16 человек, остальные будут возвращаться к тренировкам по мере готовности, восстановление идет. Клуб не собирается просить о переносе матча с «Рубином», – говорится в сообщении.

  • Ранее РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» – «Оренбург» с 1 декабря на резервную дату.
  • С «Рубином» сочинская команда должна сыграть 8 декабря в 16:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин
Комментарии (1)
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panmon
1575398800
Да все же понятно зачем переносили... чтобы потом нужный результат сыграть и не вылететь в ФНЛ
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