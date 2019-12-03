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  • Юношеская сборная России сыграет с Францией, Шотландией и Грузией в Элитном раунде Евро-2020

Юношеская сборная России сыграет с Францией, Шотландией и Грузией в Элитном раунде Евро-2020

3 декабря 2019, 16:49
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Элитного раунда чемпионата Европы 2020 года для игроков до 19 лет.

Юношеская сборная России оказалась в группе 3, ее соперники – Грузия, Шотландия и хозяйкой мини-турнира Францией.

Группа 1. Австрия, Уэльс, Германия, Сербия.

Группа 2. Испания, Бельгия, Болгария, Северная Македония.

Группа 3. Грузия, Шотландия, Франция, Россия.

Группа 4. Англия, Украина, Дания, Латвия.

Группа 5. Италия, Норвегия, Исландия, Словения.

Группа 6. Португалия, Турция, Хорватия, Словакия.

Группа 7. Голландия, Чехия, Швейцария, Финляндия.

  • Матчи Элитного раунда Евро-2020 U-19 состоятся с 25 по 31 марта 2020 года во Франции.
  • Победители групп выйдут в финальную часть чемпионата Европы.

Источник: сайт РФС
Европа Россия Франция Грузия Шотландия
Комментарии (1)
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ivanthebest
1575381965
Можно сказать до свиданию турниру...
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