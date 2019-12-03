Юношеская сборная России сыграет с Францией, Шотландией и Грузией в Элитном раунде Евро-2020

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Элитного раунда чемпионата Европы 2020 года для игроков до 19 лет.

Юношеская сборная России оказалась в группе 3, ее соперники – Грузия, Шотландия и хозяйкой мини-турнира Францией.

Группа 1. Австрия, Уэльс, Германия, Сербия.

Группа 2. Испания, Бельгия, Болгария, Северная Македония.

Группа 3. Грузия, Шотландия, Франция, Россия.

Группа 4. Англия, Украина, Дания, Латвия.

Группа 5. Италия, Норвегия, Исландия, Словения.

Группа 6. Португалия, Турция, Хорватия, Словакия.

Группа 7. Голландия, Чехия, Швейцария, Финляндия.