Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»

Избаловал вас Каррера!
Надо было с ходу, да по щам, по щам! Глядишь и научились бы судить нормально.
И надо делать это не только Тедеско, или Каррере, но и всем остальным тренерам. А то команду учат играть по стандартным правилам, а у судейского корпуса есть свои "приложения" к этим правилам.))
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал поведение главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Тедеско пришел в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по 11-метровому удару, Мешков ему все объяснил и попросил выйти из комнаты. При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет», – сказал Егоров.
Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности