Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал поведение главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Тедеско пришел в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по 11-метровому удару, Мешков ему все объяснил и попросил выйти из комнаты. При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет», – сказал Егоров.

Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности