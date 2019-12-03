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  • Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»

Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»

3 декабря 2019, 14:35
19

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал поведение главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Тедеско пришел в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по 11-метровому удару, Мешков ему все объяснил и попросил выйти из комнаты. При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет», – сказал Егоров.

Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо Тедеско Доменико Егоров Александр Мешков Виталий
Комментарии (19)
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Eds
1575374046
Каррера всегда был джентельменом. Никогда не жаловался на судей. Он требовал дисциплину от игроков, а некоторые его ушли... Теперь сами они где без него? Какую игру показывают? Промес восхищается им... И многие болельщики желают его вернуть обратно. Несмотря ни на что, его всегда будут уважать адекватные игроки, болельщики и тренеры... Моё уважение ему большое за его непростой труд. Он выжал из каждого игрока максимум, чтобы команда стала чемпионом. PS Я не болельщик Спартака, но стараюсь на всё смотреть нелицеприятно...
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алдан2014
1575374591
Ну вот,спросил разрешение.А раздули,что почти дверь выломал,и местный спецназ его выводил.Это я накрутили,как наши СМИ всё перекручивают
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vka1970
1575375474
Без причины в судейскую не заходят. Это в принципе всё , что нужно знать по данному инциденту.
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Старикан
1575376236
Ну вот, а визгу-то было...
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ivany4
1575378957
Избаловал вас Каррера! Надо было с ходу, да по щам, по щам! Глядишь и научились бы судить нормально. И надо делать это не только Тедеско, или Каррере, но и всем остальным тренерам. А то команду учат играть по стандартным правилам, а у судейского корпуса есть свои "приложения" к этим правилам.))
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мы_не_рабы
1575383054
Так тоже Каррера! Он всю жизнь прожил футболом, знает его изнутри. Тедеско молод и горяч, иногда эмоционален через край! Зашёл, с разрешения, задал вопрос - получил ответ. А СМИ раздули, чем им ещё заниматься?
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житель СПб
1575387606
Вы в этот вариант верите? Я - нет. Потому что если "просто пришел задать вопрос" - не выводит служба безопасности. Значит был конфликт, и некорректное поведение. Интересно, а в Германии он бы себе такое позволил?! А там вообще подобное поведение тренера позволительно?! Ответ очевиден. Мне очень обидно за свою страну, которую всякие Тедески позволяют себе унижать.
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NEONFOL
1575389775
в дверь с ноги и матом крыть их
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zigbert
1575398545
Если все было с разрешения арбитра ,о чем тут разговор.
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Hektor 84
1575400687
Массимо мужик
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