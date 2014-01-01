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    Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал поведение главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «Тедеско пришел в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по 11-метровому удару, Мешков ему все объяснил и попросил выйти из комнаты. При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет», – сказал Егоров.

    Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4276

      ivany4 11 минут назад

      Избаловал вас Каррера!
      Надо было с ходу, да по щам, по щам! Глядишь и научились бы судить нормально.
      И надо делать это не только Тедеско, или Каррере, но и всем остальным тренерам. А то команду учат играть по стандартным правилам, а у судейского корпуса есть свои "приложения" к этим правилам.))

      0
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      Рейтинг: +8647

      silver29 45 минут назад

      Ну вот на самом деле Мешков сам зашел к Тедесео объясниться, но ему вежливо отказали.

      2
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      Рейтинг: +5560

      Старикан 56 минут назад

      Ну вот, а визгу-то было...

      2
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      Рейтинг: +10513

      vka1970 1 час назад

      Без причины в судейскую не заходят.
      Это в принципе всё , что нужно знать по данному инциденту.

      2
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      Рейтинг: +1812

      алдан2014 1 час назад

      Ну вот,спросил разрешение.А раздули,что почти дверь выломал,и местный спецназ его выводил.Это я накрутили,как наши СМИ всё перекручивают

      3
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      Рейтинг: +5503

      ilichkadr > алдан2014 1 час назад

      Начали размазывать говно по асфальту. То КДК будет рассматривать, теперь Тедеско разрешили, а завтра будут трындеть, что Мешков его пригласил на рюмку чая............

      1
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      Рейтинг: +1810

      Борат 1 час назад

      поплыл тадеска...
      в следующем туре валера его сольёт!
      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +413

      Eds 1 час назад

      Каррера всегда был джентельменом. Никогда не жаловался на судей. Он требовал дисциплину от игроков, а некоторые его ушли... Теперь сами они где без него? Какую игру показывают? Промес восхищается им... И многие болельщики желают его вернуть обратно. Несмотря ни на что, его всегда будут уважать адекватные игроки, болельщики и тренеры... Моё уважение ему большое за его непростой труд. Он выжал из каждого игрока максимум, чтобы команда стала чемпионом.
      PS Я не болельщик Спартака, но стараюсь на всё смотреть нелицеприятно...

      5
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      Рейтинг: +5503

      ilichkadr > Eds 1 час назад

      Федун Карреру и ушёл, ибо больше не кому.

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