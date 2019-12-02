Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сразу по окончании матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) зашел в судейскую комнату.

По информации источника, немецкого специалиста оттуда вывела служба безопасности «Зенита». Отмечается, что Тедеско был крайне недоволен судейством бригады во главе с Виталием Мешковым.

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