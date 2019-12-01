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    Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сразу по окончании матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) зашел в судейскую комнату.

    По информации источника, немецкого специалиста оттуда вывела служба безопасности «Зенита». Отмечается, что Тедеско был крайне недоволен судейством бригады во главе с Виталием Мешковым.

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

    Источник: Sport24

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15028

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Нашёл когда и к кому заходить.) Теперь и из страны вывезут потихоньку.

      0
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      Рейтинг: +195

      Patriot58 5 минут назад

      Клоун! Мешок два пеналя не дал, Дудоева удалил! а немчурок прибежал! тренеришка ...!

      0
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      Рейтинг: +195

      Hektor 84 8 минут назад

      Зашел а там мешков со своей бандой бабло от Миллера делят. Вот безопасники быстро и вывели

      0
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      Рейтинг: -35071

      пьяныйхоровод > Hektor 84 1 минуту назад

      Мешок - марионетка Федуна .

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      Рейтинг: +1468

      Shaitan. 14 минут назад

      Видимо мясные ожидали что судья сам будет мяч в ворота закатывать, а он продажный оказался гад, безобразие!

      0
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      Рейтинг: +1778

      neveldomha 21 минуту назад

      Не судейством нужно быть недовольным, а игрой команды. Когда Шурлн с двух метров не может в ноги пас дать, когда игроки твоей команды быкуют друг с другом, такая команда вряд-ли хоть что-то завоюет. Об этом нужно думать.

      0
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      Рейтинг: +1806

      Борат 30 минут назад

      Ну клоун!
      В большинстве целый тайм играли против команды, которая в среду матч ЛЧ провела, пока его поросята отдыхали, а этому хряку пенальти подавай!
      Спартаковского духа нанюхался???
      Вот умора!

      3
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      Рейтинг: +645

      FENIX-SL 30 минут назад

      служба безопасности работает там только в этом случае
      а когда судьям заносят чемоданчик - резко все отворачиваются

      1
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      Рейтинг: +13220

      slavutiq70 31 минуту назад

      Первый гол левак,,,,а потом уже пытались исправить ситуацию удалением,,,,,противно просто от нашего судейства,,,

      2
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      Рейтинг: +280

      Dguffin > slavutiq70 36 секунд назад

      А ты смешной. В кои то веки судьи отработали нормально, но пятачкам всё мало. Они ждут что судья за них мячи в ворота забивать будет.

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