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  • Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

2 декабря 2019, 01:05
36

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сразу по окончании матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) зашел в судейскую комнату.

По информации источника, немецкого специалиста оттуда вывела служба безопасности «Зенита». Отмечается, что Тедеско был крайне недоволен судейством бригады во главе с Виталием Мешковым.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тедеско Доменико Мешков Виталий
Комментарии (36)
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slavа0508
1575236236
Первый гол левак,,,,а потом уже пытались исправить ситуацию удалением,,,,,противно просто от нашего судейства,,,
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Hektor 84
1575237595
Зашел а там мешков со своей бандой бабло от Миллера делят. Вот безопасники быстро и вывели
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vka1970
1575238324
Уже Евро Ньюс комментирует наше судейство.Дожили.Весь мир смеётся от того, что так можно судить.Опустили питерские твари наш футбол ниже плинтуса.Хотя куда уже ниже, если у нас капитан кью, деревянный.
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Fraer123
1575238484
Удаление, это отвод глаз чтобы не отстранили судью ,а второй тайм понеслось как обычно ,
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paracetamol
1575238715
И кто умудрился этого клоуна Тадеску в спам пригласить? Прыгает как ненормальный, а толку нет. Команда в тактике на уровне ФНЛ. А ведь стоит хоть и не как Зенит, но ненамного меньше.
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Jhon1989
1575238878
Немец не кепешуй!!! Золото давно уже разыграно!!!
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Frenzybm
1575263650
Пенальти ставить должны были конечно, но когда ты без пеналя не можешь выиграть в большинстве против команды, которая на неделе играла в ЛЧ, то тут уже надо за своей игрой следить, а не на судей сетовать.
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ЮНик
1575264250
Бабло, реклама, ставки, скандалы, оскорбления, провокации, интриги, взаимное хамство, драки вне поля и прямо на поле, аресты, пьянки, разводы, сауны, мансы-перфомансы. А настоящего футбола все меньше и меньше...
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Spinorr
1575270422
Не сумел забить ни одного гола играя в большинстве, чего от судей то хотел? чтобы еще парочку удалили?
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Ссппааррттаакк
1575270952
Еще одного клоуна Федун на свинарник купил.
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