Теннисист Хачанов: «Посмотрел российское класико «Зенит» – «Спартак». Крутой стадион и атмосфера, скорости на уровне АПЛ и Ла Лиги»

Российский теннисист Карен Хачанов оценил матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Минутка футбола. Я — поклонник испанского футбола. Недавно расстроился, что матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли. Такие игры я жду каждый год. Но на выходных удалось посмотреть российское класико: «Зенит» — «Спартак».

1. Очень крутой стадион и атмосфера. Хотелось бы, чтобы на каждый матч в РПЛ приходило столько зрителей. Связано это не только с крутой афишей, но и комфортным стадионом и крышей, которая не дает замерзнуть болельщикам в декабре. Такие стадионы нужны большинству команд.

2. Картинка — топ. Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссерам.

3. Скорости. В РПЛ не самые большие скорости, но конкретно в этом матче все было на уровне АПЛ, Ла Лиги и других топ-чемпионатов.

4. Судейство. Я часто читаю, как критикуют судей в России. Но, смотря Ла Лигу, вижу ошибки и там. Конкретно в этой игре мне показалось, что все было на уровне.

Рад, что матч в чемпионате России может собирать больше 50 тысяч болельщиков. Надеюсь, следующее российское класико я смогу увидеть вживую!» – написал Хачанов в инстаграме.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков