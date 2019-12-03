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  • Теннисист Хачанов: «Посмотрел российское класико «Зенит» – «Спартак». Крутой стадион и атмосфера, скорости на уровне АПЛ и Ла Лиги»

Теннисист Хачанов: «Посмотрел российское класико «Зенит» – «Спартак». Крутой стадион и атмосфера, скорости на уровне АПЛ и Ла Лиги»

3 декабря 2019, 12:26
17

Российский теннисист Карен Хачанов оценил матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Минутка футбола. Я — поклонник испанского футбола. Недавно расстроился, что матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли. Такие игры я жду каждый год. Но на выходных удалось посмотреть российское класико: «Зенит» — «Спартак».

1. Очень крутой стадион и атмосфера. Хотелось бы, чтобы на каждый матч в РПЛ приходило столько зрителей. Связано это не только с крутой афишей, но и комфортным стадионом и крышей, которая не дает замерзнуть болельщикам в декабре. Такие стадионы нужны большинству команд.

2. Картинка — топ. Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссерам.

3. Скорости. В РПЛ не самые большие скорости, но конкретно в этом матче все было на уровне АПЛ, Ла Лиги и других топ-чемпионатов.

4. Судейство. Я часто читаю, как критикуют судей в России. Но, смотря Ла Лигу, вижу ошибки и там. Конкретно в этой игре мне показалось, что все было на уровне.

Рад, что матч в чемпионате России может собирать больше 50 тысяч болельщиков. Надеюсь, следующее российское класико я смогу увидеть вживую!» – написал Хачанов в инстаграме.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

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Публикация от text (@karenkhachanov)

Источник: инстаграм Карена Хачанова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Спартак Барселона Реал
Комментарии (17)
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Серж 69
1575365871
Быть может,ты чего то другое смотрел,перепутал ненароком...Или же покурил на славу чего то там такого...
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acor94
1575366657
Сам скорее был под скоростью...
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paracetamol
1575367194
Только судья дерьмовый попался. Испортил матч карточками и удалением.
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РМЗ
1575371314
Нахрена вы пацана накурили ? Он же не футболист . Скорости . Ой , умора
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Давид59
1575371734
Глянул я Википедию. Человек проживает в Арабских эмиратах. В живую увидишь скоро. Приезжай в Катар. Туда Зенит на сборы скоро "сошлют"
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Из Твери Леха
1575372780
Небось матч смотрел на скорости x1.5 или x2 вот и показалось, что бегали быстро.
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"Локо" в атаке
1575375176
Скорости АПЛ и Ла Лиги... Шттаа плляя???????
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vka1970
1575375278
Такое комментировать просто нельзя. Это просто за гранью.
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алдан2014
1575375613
Есть такой теннисист?ого
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"Локо" в атаке
1575375877
Скорости???!!! Чиво пляать..??? А ну они на корте половину матча к подачам готовятся ходят полотенцем отбираются,конечно на футбике трусца ему показалась космической скоростью!:)))
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