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    Теннисист Хачанов: «Посмотрел российское класико «Зенит» – «Спартак». Крутой стадион и атмосфера, скорости на уровне АПЛ и Ла Лиги»

    Российский теннисист Карен Хачанов оценил матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

    «Минутка футбола. Я — поклонник испанского футбола. Недавно расстроился, что матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли. Такие игры я жду каждый год. Но на выходных удалось посмотреть российское класико: «Зенит» — «Спартак».

    1. Очень крутой стадион и атмосфера. Хотелось бы, чтобы на каждый матч в РПЛ приходило столько зрителей. Связано это не только с крутой афишей, но и комфортным стадионом и крышей, которая не дает замерзнуть болельщикам в декабре. Такие стадионы нужны большинству команд.

    2. Картинка — топ. Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссерам.

    3. Скорости. В РПЛ не самые большие скорости, но конкретно в этом матче все было на уровне АПЛ, Ла Лиги и других топ-чемпионатов.

    4. Судейство. Я часто читаю, как критикуют судей в России. Но, смотря Ла Лигу, вижу ошибки и там. Конкретно в этой игре мне показалось, что все было на уровне.

    Рад, что матч в чемпионате России может собирать больше 50 тысяч болельщиков. Надеюсь, следующее российское класико я смогу увидеть вживую!» – написал Хачанов в инстаграме.

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    text

    Публикация от text (@karenkhachanov)

    Источник: инстаграм Карена Хачанова

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Серж 69 6 минут назад

      Быть может,ты чего то другое смотрел,перепутал ненароком...Или же покурил на славу чего то там такого...

      0
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      Рейтинг: +561

      KPCCSPB 14 минут назад

      Ахахаха, какие скорости из АПЛ? сриптак уже показал скорость с Ливерпулем

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