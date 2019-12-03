Экс-полузащитник сборной Англии Мерсон: «Роджерс – идеальный тренер для «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон порекомендовал лондонскому клубу тренера.

«Арсенал» – большой топ-клуб. Да, Роджерс руководил «Ливерпулем», но лондонский клуб входит в десятку крупнейших команд Европы. Он идеальный тренер для «Арсенала». И не должно никого смущать тот факт, что между клубами сейчас большой разрыв в плане турнирной таблицы», – заявил Мерсон.