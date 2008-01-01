Экс-полузащитник сборной Англии Мерсон: «Роджерс – идеальный тренер для «Арсенала»

Мерсон, ну вот что говоришь как в воду пукаешь? Ну не пойдет к нам Роджерс. Он говорил и говорит о этом, и настойчиво говорит. А Арсенал уже далеко не крупный клуб Европы. По деньгам - возможно. По игре, структуре, внутренним проблемам - мы уже середнячки унылые. Роджерс хочет нечто творить и добиваться. В Арсенале это на сегодня проблематично
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон порекомендовал лондонскому клубу тренера.
«Арсенал» – большой топ-клуб. Да, Роджерс руководил «Ливерпулем», но лондонский клуб входит в десятку крупнейших команд Европы. Он идеальный тренер для «Арсенала». И не должно никого смущать тот факт, что между клубами сейчас большой разрыв в плане турнирной таблицы», – заявил Мерсон.
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