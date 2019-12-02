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  • КДК РФС может рассмотреть действия Тедеско, который зашел в судейскую после матча с «Зенитом»

КДК РФС может рассмотреть действия Тедеско, который зашел в судейскую после матча с «Зенитом»

2 декабря 2019, 20:00
32

На ближайшем заседании КДК РФС могут быть рассмотрены действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (0:1).

Немецкий специалист по окончании встречи зашел в судейскую комнату, где в резкой форме выразил свои претензии к арбитрам. Тренера оттуда вывела служба безопасности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» могут оштрафовать за это на 100 тысяч рублей. При этом сам московский клуб не собирается применять санкции к Тедеско.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре. При нем команда набрала 8 очков в 6 матчах РПЛ.
  • На данный момент красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (32)
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Skull_Boy
1575306464
Зенит, как и Дзюба, неприкасаемые, так что все по плану
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ZENIT*****
1575306509
"Немецкий специалист по окончании встречи зашел в судейскую комнату, где в резкой форме выразил свои претензии к арбитрам. Тренера оттуда вывела служба безопасности"..........По поводу своих мыслей у нас есть послематчевая пресс-конференция!Вы что-то попутали г-н.Тедеско!
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alex1951
1575306849
Обживается.....начал службу понимать ...... Зашел и....я вас щас ё. и ТД ,СКОтины....и тп))))
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amazonaws
1575309079
Мешков ПЕРЕХИТРИЛ и газпромовцев и лукойловцев! И если до игры просматривалась четкая линия газпромоцев засудить Спартак, то во время игры ВСПЛЫЛА, и неожиданно, линия Мешкова отработать ещё и в пользу Спартака. Очень даже лукойловцы, видя забрало газпромовцев, обработали Мешкова и, согласно цены вопроса, уговорили его помочь Спартаку. Мешков засчитал гол, который был забит с грубым нарушением правил! Дзюба толкал в спину Кутепова и тот упал, не контролировал тело и от его ноги мяч срикошетил в ворота Спартака. Мешков, таким образом, сработал на газпромовцев. Гол забит не по правилам. ВАРовец Вилков только проштамповал скандальное решение Мешкова. На Спартак, Мешков сработал, когда показал вторую желтую Оздоеву из-за мелочи. Ещё похлеще нарушения Мешков ПРОЩАЛ занитовцам, а в этой игре, и без явного повода, удаляет игрока Зенита. Вот в этом эпизоде с удалением, Мешков СРАБОТАЛ на Спартак, согласно достигнутым ранее с лукойловцами, договорённостям перед игрой! Таким образом, Мешков обслужил и услужил двум "трудящимся"!!! Зениту голом, а Спартаку удалением Оздоева. Другое дело, что Спартак не воспользовался таким коррупционным подарочком Мешкова и не смог забить Зениту. Мешков чист перед лукойловцами и "ЧЕСТНО" отработал свою коррупционную цену вопроса. Вот вам и скандальное судейство Мешкова!!! И "вашим" и "нашим", в одном матче, без зазрения совести и морали!!! Даже за счёт ВАРа судьи неправедно ОБОГАЩАЮТСЯ и набивают свои карманы деньгами. А Мешков поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ и поставят на другую игру снова СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса!!!
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Старикан
1575309231
По аналогии 15 суток ему светит!
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Garrincha58
1575311603
матч смотрел на стадионе то что тут многие пишут не соответствует действительности в первом тайме Спартак был полностью подавлен я даже никогда не видел такого слабого соперника Зенита на Газпром арене даже Арсенал или Тамбов выглядели намного сильней но удаление сработало и то игра была до гола был единственный шанс но штанга спасла Зенит но даже если бы была ничья то Спартак не заслуживал и этого а судьи у нас такие что после каждого матча всегда скандал но здесь игроки не виноваты если у нас такой футбол
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житель СПб
1575313378
А что касается Тедеско - то если будет так продолжать себя вести - то плохо кончит. У нас и более именитые (например, В.Боаш) из РФЛ бесславно уходили в своем недовольстве...
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izy
1575314883
В резкой форме высказывайся в своей раздевалке,втыкая своим за неумение играть,даже на одного больше!
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poliakovromanuil
1575331217
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Дядя Серёжа
1575341904
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