КДК РФС может рассмотреть действия Тедеско, который зашел в судейскую после матча с «Зенитом»

На ближайшем заседании КДК РФС могут быть рассмотрены действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (0:1).

Немецкий специалист по окончании встречи зашел в судейскую комнату, где в резкой форме выразил свои претензии к арбитрам. Тренера оттуда вывела служба безопасности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» могут оштрафовать за это на 100 тысяч рублей. При этом сам московский клуб не собирается применять санкции к Тедеско.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре. При нем команда набрала 8 очков в 6 матчах РПЛ.

На данный момент красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»