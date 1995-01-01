КДК РФС может рассмотреть действия Тедеско, который зашел в судейскую после матча с «Зенитом»

матч смотрел на стадионе то что тут многие пишут не соответствует действительности в первом тайме Спартак был полностью подавлен я даже никогда не видел такого слабого соперника Зенита на Газпром арене даже Арсенал или Тамбов выглядели намного сильней но удаление сработало и то игра была до гола был единственный шанс но штанга спасла Зенит но даже если бы была ничья то Спартак не заслуживал и этого а судьи у нас такие что после каждого матча всегда скандал но здесь игроки не виноваты если у нас такой футбол
На ближайшем заседании КДК РФС могут быть рассмотрены действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (0:1).
Немецкий специалист по окончании встречи зашел в судейскую комнату, где в резкой форме выразил свои претензии к арбитрам. Тренера оттуда вывела служба безопасности.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» могут оштрафовать за это на 100 тысяч рублей. При этом сам московский клуб не собирается применять санкции к Тедеско.
- Тедеско возглавил «Спартак» в октябре. При нем команда набрала 8 очков в 6 матчах РПЛ.
- На данный момент красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице.
Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»