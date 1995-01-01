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    КДК РФС может рассмотреть действия Тедеско, который зашел в судейскую после матча с «Зенитом»

    На ближайшем заседании КДК РФС могут быть рассмотрены действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (0:1).

    Немецкий специалист по окончании встречи зашел в судейскую комнату, где в резкой форме выразил свои претензии к арбитрам. Тренера оттуда вывела служба безопасности.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» могут оштрафовать за это на 100 тысяч рублей. При этом сам московский клуб не собирается применять санкции к Тедеско.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре. При нем команда набрала 8 очков в 6 матчах РПЛ.
    • На данный момент красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице.

    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11396

      Garrincha58 2 минуты назад

      матч смотрел на стадионе то что тут многие пишут не соответствует действительности в первом тайме Спартак был полностью подавлен я даже никогда не видел такого слабого соперника Зенита на Газпром арене даже Арсенал или Тамбов выглядели намного сильней но удаление сработало и то игра была до гола был единственный шанс но штанга спасла Зенит но даже если бы была ничья то Спартак не заслуживал и этого а судьи у нас такие что после каждого матча всегда скандал но здесь игроки не виноваты если у нас такой футбол

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      Рейтинг: +1426

      starche 7 минут назад

      Он даже понятия не имеет о воспитании.

      1
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      Рейтинг: +1426

      starche 8 минут назад

      Пора приструнить этого клоуна, больно часто он ведёт себя на грани карточек.

      1
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      Рейтинг: +19612

      VVM1964 11 минут назад

      Тедеско , тебя мама не правильно назвала - надо было Рамзаном назвать , да наверное и это не помогло бы , НЕ ВСЕМ Рамзанам всё дозволено ((( " Quod licet Jovi, non licet bovi " .

      0
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      Рейтинг: +1804

      Борат 38 минут назад

      Нужно наказать этого хряка!

      У него уже куча жёлтых карточек, а теперь ещё и это! Хотя он рулит всего 6 туров!!! Пятнадцать суток в бутырке для начала будет Нормас!!!

      Вот умора!

      -1
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      Рейтинг: +226

      kliker > Борат 24 минуты назад

      Борат, ты берега попутал! В бутырку его не возьмут, а вот на Неву в крепость его в Петропавловскую с распростёртыми, Миллер сам сопроводит.

      1
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      Рейтинг: +1804

      Борат > kliker 17 минут назад

      Ну ладно, приготовим ему казематы в Трубецком бастионе!
      Гыгы

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      Рейтинг: -35062

      пьяныйхоровод 39 минут назад

      Тедеско : - "Русский свинья , тебе майн фюррер платить , чтобы ты удалять игроков Зенит ! Пачему ты удалять нур айн игрок Зенит ?! Ты не получать свой гонорар ! " А потом его вывела служба безопасности .

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      Рейтинг: +5537

      Старикан 41 минуту назад

      По аналогии 15 суток ему светит!

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      Рейтинг: +900

      amazonaws 44 минуты назад

      Мешков ПЕРЕХИТРИЛ и газпромовцев и лукойловцев!
      И если до игры просматривалась четкая линия газпромоцев засудить Спартак, то во время игры ВСПЛЫЛА, и неожиданно, линия Мешкова отработать ещё и в пользу Спартака.
      Очень даже лукойловцы, видя забрало газпромовцев, обработали Мешкова и, согласно цены вопроса, уговорили его помочь Спартаку.
      Мешков засчитал гол, который был забит с грубым нарушением правил!
      Дзюба толкал в спину Кутепова и тот упал, не контролировал тело и от его ноги мяч срикошетил в ворота Спартака.
      Мешков, таким образом, сработал на газпромовцев.
      Гол забит не по правилам.
      ВАРовец Вилков только проштамповал скандальное решение Мешкова.
      На Спартак, Мешков сработал, когда показал вторую желтую Оздоеву из-за мелочи.
      Ещё похлеще нарушения Мешков ПРОЩАЛ занитовцам, а в этой игре, и без явного повода, удаляет игрока Зенита.
      Вот в этом эпизоде с удалением, Мешков СРАБОТАЛ на Спартак, согласно достигнутым ранее с лукойловцами, договорённостям перед игрой!
      Таким образом, Мешков обслужил и услужил двум "трудящимся"!!!
      Зениту голом, а Спартаку удалением Оздоева.
      Другое дело, что Спартак не воспользовался таким коррупционным подарочком Мешкова и не смог забить Зениту.
      Мешков чист перед лукойловцами и "ЧЕСТНО" отработал свою коррупционную цену вопроса.
      Вот вам и скандальное судейство Мешкова!!!
      И "вашим" и "нашим", в одном матче, без зазрения совести и морали!!!
      Даже за счёт ВАРа судьи неправедно ОБОГАЩАЮТСЯ и набивают свои карманы деньгами.
      А Мешков поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ и поставят на другую игру снова СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса!!!

      1
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      Рейтинг: +22129

      gol_kak_sokol 56 минут назад

      А КДК РФС не хочет рассмотреть действия империи зла, и включение шума на баклан - арене. Это не только гнусно, но и опасно лишать такое скопление людей возможности получать информацию. Чтобы бакланы делали, если бы надо было срочно эвакуировать ?. Куда смотрит МЧС ?

      4
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      Рейтинг: +11396

      Garrincha58 > gol_kak_sokol 7 минут назад

      лурак ты, так и останешься голым и нищим

      0
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      Рейтинг: +68

      khateev 1 час назад

      В этой стране он может плохо кончить,возьмите лучше Мостового.

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