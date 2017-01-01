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    Медведев: «Победа дает Дзюбе право ответить группе болельщиков «Спартака» в такой форме. Но лучший ответ – его игра»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы о болельщиках после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    «Большую часть матча болельщики обеих команд вели себя по-футбольному, поддерживая свои команды. Когда начался мат со стороны болельщиков «Спартака», фанатский сектор «Зенита» не удержался, нашел, что ответить. Но это не тот путь, по которому наше движение болельщиков будет развиваться. Можно болеть ярко, но без использования ненормативной лексики.

    Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство. Артем – капитан сборной, один из лучших футболистов нашей страны. Победа в напряженном матче дает ему право ответить этой группе болельщиков в такой форме. Но лучший ответ Дзюбы – его игра. Хотя гол записали на Кутепова, думаю, по-футбольному, это гол Артема.

    Вчера на стадионе сработала аппаратура: есть вредители, которые мешают атмосфере на стадионе. Когда кричалки вышли за рамки, мы показали, что кричать они могут, но этого все равно никто не услышит», – сказал Медведев.

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4149

      Владислав Vlad 2 минуты назад

      Хотя гол записали на Кутепова, думаю, по-футбольному, это гол Артема.

      Это гол Вилкова, который в телевизоре не увидел нарушение против Кутепова.)

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      Рейтинг: +2182

      Павелий 2 минуты назад

      По-футбольному - это не гол Арётма, а ФОЛ Артёма на Кутепове. За что адекватный судья поставил бы фол в атаке и свободный. А только Мешков и Вилков посчитали, что всё ок.

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      Рейтинг: +213

      Hektor 84 19 минут назад

      А что он в этой игре показал? Чем он запомнился в игре? Проходил пешком всю игру корявый. И дриусси с поля не унес. Как он при заменах своих выносит.

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