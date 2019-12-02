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  • Медведев: «Победа дает Дзюбе право ответить группе болельщиков «Спартака» в такой форме. Но лучший ответ – его игра»

Медведев: «Победа дает Дзюбе право ответить группе болельщиков «Спартака» в такой форме. Но лучший ответ – его игра»

2 декабря 2019, 17:05
20

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы о болельщиках после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Большую часть матча болельщики обеих команд вели себя по-футбольному, поддерживая свои команды. Когда начался мат со стороны болельщиков «Спартака», фанатский сектор «Зенита» не удержался, нашел, что ответить. Но это не тот путь, по которому наше движение болельщиков будет развиваться. Можно болеть ярко, но без использования ненормативной лексики.

Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство. Артем – капитан сборной, один из лучших футболистов нашей страны. Победа в напряженном матче дает ему право ответить этой группе болельщиков в такой форме. Но лучший ответ Дзюбы – его игра. Хотя гол записали на Кутепова, думаю, по-футбольному, это гол Артема.

Вчера на стадионе сработала аппаратура: есть вредители, которые мешают атмосфере на стадионе. Когда кричалки вышли за рамки, мы показали, что кричать они могут, но этого все равно никто не услышит», – сказал Медведев.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (20)
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Hektor 84
1575297298
А что он в этой игре показал? Чем он запомнился в игре? Проходил пешком всю игру корявый. И дриусси с поля не унес. Как он при заменах своих выносит.
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Павелий
1575298330
По-футбольному - это не гол Арётма, а ФОЛ Артёма на Кутепове. За что адекватный судья поставил бы фол в атаке и свободный. А только Мешков и Вилков посчитали, что всё ок.
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Владислав Vlad
1575298356
Хотя гол записали на Кутепова, думаю, по-футбольному, это гол Артема. Это гол Вилкова, который в телевизоре не увидел нарушение против Кутепова.)
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vladimir-7
1575298529
Медведеву тоже необходимо следить за своими высказываниями, а то его авторитет в футбольной деятельности непременно опустится.
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VVM1964
1575299788
Это не гол Дзюбы - это дурацкая случайность " имени Кутепова " , если не брать во внимание судью .
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латунный
1575299800
давайте разыгрывать медали со 2 места первое подарили уже
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paracetamol
1575300658
Забил свиням и молодец!
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Мага 13
1575300899
вообще-то Дзюба человек публичный, плюс ко всему капитан сборной России, поэтому вдвойне должен базар фильтровать, стараться быть примером, а он блин какую-то ересь последнее время несет...
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RotBerg
1575302163
Пацаны, а что за маски на мясных были при выходе на поле?) могли бы просто взять в рот по шарику.. красно-белому))
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