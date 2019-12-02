Медведев – о недовольстве Тедеско судейством: «Скорее «Зениту» надо сетовать на несправедливое удаление»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско касательно судейства в очном матче между командами.

Немецкий специалист после игры сказал: «Хочу сказать, что пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?»

«Я не знаю, что имел в виду Тедеско. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону «Зенита» или искали несуществующие пенальти в ворота «Зенита». Так что тут скорее «Зениту» надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала четко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться», – сказал Медведев.

Главным арбитром встречи был Виталий Мешков .

. С 49-й минуты «Зенит» играл вдесятером после удаления Магомеда Оздоева .

. Полузащитнику показали вторую жeлтую карточку за удар соперника локтем.

Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности