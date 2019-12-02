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  • Медведев – о недовольстве Тедеско судейством: «Скорее «Зениту» надо сетовать на несправедливое удаление»

Медведев – о недовольстве Тедеско судейством: «Скорее «Зениту» надо сетовать на несправедливое удаление»

2 декабря 2019, 06:24
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско касательно судейства в очном матче между командами.

Немецкий специалист после игры сказал: «Хочу сказать, что пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?»

«Я не знаю, что имел в виду Тедеско. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону «Зенита» или искали несуществующие пенальти в ворота «Зенита». Так что тут скорее «Зениту» надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала четко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться», – сказал Медведев.

  • Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
  • С 49-й минуты «Зенит» играл вдесятером после удаления Магомеда Оздоева.
  • Полузащитнику показали вторую жeлтую карточку за удар соперника локтем.

Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Тедеско Доменико Медведев Александр
Комментарии (11)
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piligrim1986
1575260503
да зенит у нас вечно ущемлен судьями)))) и магу удалили просто так, а должны были пол Спартака изгонять по такой логике)))) у руки у ракицкого не было, это нога так повернута была))))
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filosof sparty
1575265742
Вроде далеко не юн этот Медведев, и должен понимать, что иногда лучше промолчать...
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Decorhome
1575267317
Здесь ген дир прав
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paracetamol
1575268838
Судья дерьмовенький был, из Подморковья.
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Давид59
1575272987
Понимаю Тедеско. Действительно два пендаля не поставили. Один - когда Джикия в баскетбол сыграл, а второй, когда в эту же игру сыграл Зобнин.
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Диктор
1575285688
А рука -так это была рука судьбы.Медведев.
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Muhametshin
1575289033
Несправедливое удаление оздоева, это теперь так называют отсутствие вилкова на матче.
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