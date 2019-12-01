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    Медведев – о недовольстве Тедеско судейством: «Скорее «Зениту» надо сетовать на несправедливое удаление»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско касательно судейства в очном матче между командами.

    Немецкий специалист после игры сказал: «Хочу сказать, что пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?»

    «Я не знаю, что имел в виду Тедеско. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону «Зенита» или искали несуществующие пенальти в ворота «Зенита». Так что тут скорее «Зениту» надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала четко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться», – сказал Медведев.

    • Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
    • С 49-й минуты «Зенит» играл вдесятером после удаления Магомеда Оздоева.
    • Полузащитнику показали вторую жeлтую карточку за удар соперника локтем.

    Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом». Его оттуда вывела служба безопасности

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1165

      Decorhome 2 минуты назад

      Здесь ген дир прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4076

      filosof sparty 29 минут назад

      Вроде далеко не юн этот Медведев, и должен понимать, что иногда лучше промолчать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1799

      Борат 1 час назад

      Тадеска очередной клоун!
      Прыгал как сайгак, а без пеналя ничего не может против уставшего после ЛЧ Зенита, да ещё и играющего в меньшинстве...
      Даже пиджак больше очков набирал, чем этот щенок!!!
      Вот умора!!!

      -1
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      Рейтинг: +138

      JackBruce > Борат 9 минут назад

      Клоун, не клоун. Просто руками играть в футбол не нужно...

      0
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      Рейтинг: +6302

      piligrim1986 1 час назад

      да зенит у нас вечно ущемлен судьями)))) и магу удалили просто так, а должны были пол Спартака изгонять по такой логике)))) у руки у ракицкого не было, это нога так повернута была))))

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