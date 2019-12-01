Азмун: «Дзюба очень много сделал для сборной России. Откуда такие нелицеприятные слова?»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал ситуацию с оскорблениями болельщиками его партнера по команде, форварда сборной России Артема Дзюбы.

«Мы с Артемом помогаем друг другу всегда, вне зависимости от ситуации и соперника. Уверен, если в воскресенье будет момент, когда мы с ним выйдем «два в одного», мяч будет у Артема, и он увидит, что я в более выгодном положении, — Дзюба отдаст мне пас. Так же поступлю и я.

Ситуация с оскорблениями? Конечно, она очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это?» – подытожил Азмун.

На матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу. Московский клуб за это оштрафовали.

Футболист ранее отмечал, что равнодушен к оскорблениям с трибун.

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