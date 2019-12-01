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  • Азмун: «Дзюба очень много сделал для сборной России. Откуда такие нелицеприятные слова?»

Азмун: «Дзюба очень много сделал для сборной России. Откуда такие нелицеприятные слова?»

1 декабря 2019, 10:51
50

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал ситуацию с оскорблениями болельщиками его партнера по команде, форварда сборной России Артема Дзюбы.

«Мы с Артемом помогаем друг другу всегда, вне зависимости от ситуации и соперника. Уверен, если в воскресенье будет момент, когда мы с ним выйдем «два в одного», мяч будет у Артема, и он увидит, что я в более выгодном положении, — Дзюба отдаст мне пас. Так же поступлю и я.

Ситуация с оскорблениями? Конечно, она очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это?» – подытожил Азмун.

Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (50)
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ufos73
1575187852
Зенытики!!! Когда над Валерой все смеялись, в Спартаке ни кто не ныл, а тут сопли до колен, детские обиды, и жалобы "папикам"! И это взрослые люди! Позорники вы конченые! В мою юность таких даже не били, а обо*сали бы!
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vka1970
1575188188
Сердару надо этот вопрос задать виновнику этого переполоха.То есть Артёму. Смею заметить подобного не орут не Акинфееву, ни Черчесову, не Миранчукам.Да вообще ни кому не орут.А вот Артём чудесным образом отличился.С чего бы это ?
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FanatSerj
1575188265
Потому что дебилы нарождались и привыкли в интернетах за базаром не следить, а так бы по "пятаку" (каламбур какой получился:))) ) своему пару раз получили и сразу бы поумнели.
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Fancyfall
1575188923
больше не о чем поговорить/написать? весь этот околофутбольный фарш с таким соусом надоел уже...
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DOCTOR PENALTY
1575189537
Дзюбе необходимо объясниться с народом, а не огрызаться и не усугублять ситуацию. А вот силовое разрешение конфликта - это полный маразм. Ну обосралась известная группа лиц с этим пропагандистским проектом, это очевидно - примите поражение достойно!
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Boeung777
1575189868
Вам не кажется, что этот Дзюба уже задолбал. И ситуация вокруг него тоже. Вот уж действительно, второй Ибрагимович.
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Mazai-NN
1575191576
Ну когда на игре Зенита с Спартаком кричали я бы понял. На игре сборной это орали какие то г@доны.
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sochi-2013
1575192910
Есть устойчивое выражение: "Свиньи неблагодарные"!
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Красный май
1575197306
Сердарка, спроси у дзюбиньи, как можно было усы Черчесову показывать или дерьмом Карпина в каждом вью поливать с угрозами применения физической силы? Али у них родственников нет? Что деревянный посеял, то и пожинает.
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МасСуд
1575200087
Что он сделал????? Чтобы он не делал он получает столько, сколько на заводе целый век получают... Нашли героя мля..
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