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    Азмун: «Дзюба очень много сделал для сборной России. Откуда такие нелицеприятные слова?»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал ситуацию с оскорблениями болельщиками его партнера по команде, форварда сборной России Артема Дзюбы.

    «Мы с Артемом помогаем друг другу всегда, вне зависимости от ситуации и соперника. Уверен, если в воскресенье будет момент, когда мы с ним выйдем «два в одного», мяч будет у Артема, и он увидит, что я в более выгодном положении, — Дзюба отдаст мне пас. Так же поступлю и я.

    Ситуация с оскорблениями? Конечно, она очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это?» – подытожил Азмун.

    Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии28
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      Рейтинг: +86

      Питерский кардинал 21 минуту назад

      Тему пора замять, чтобы забыли и не повторялось.
      Тех болел кастрировать.

      0
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      Рейтинг: +776

      Из Твери Леха > Питерский кардинал 13 минут назад

      Ее еще будут очень долго мусолить. Вплоть до Евро. Инфоповод шикарный.

      0
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      Рейтинг: +3565

      ЮНик 39 минут назад

      Сколько же можно: дзюбдзюбадзюбадзюба... Как сверлом пневмодрели в башку. Светская львица Бузова уже тихонечко в уголке завидует этому "красивому футбольному льву".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3952

      sochi-2013 45 минут назад

      Есть устойчивое выражение: "Свиньи неблагодарные"!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      B.G. 1 час назад

      Сердар, вот стырит Дзюба у тебя бумажник.....))

      2
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      Рейтинг: +3952

      sochi-2013 > B.G. 44 минуты назад

      И как ты теперь, бедолага, без бумажника?

      0
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      Рейтинг: +4313

      Mazai-NN 1 час назад

      Ну когда на игре Зенита с Спартаком кричали я бы понял. На игре сборной это орали какие то г@доны.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4313

      Mazai-NN > Mazai-NN 1 час назад

      А так Дзюбе нужно тоже слать их на х..й. И все довольны

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1099

      B.G. > Mazai-NN 57 минут назад

      Помнится, как на игре Спартака и Зенита, Дзюба, на бровке, потоптался и вытер ноги об Спартаковский шарф.

      2
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      Рейтинг: +1532

      Валерий1965 1 час назад

      От откровенных и клинических биллов-дебилов! Хайп на известности ловят)

      0
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      Рейтинг: +4289

      paracetamol 1 час назад

      Действительно много. Наколотил сан-маринке - мама не горюй.

      1
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      Рейтинг: +1211

      Boeung777 1 час назад

      Вам не кажется, что этот Дзюба уже задолбал. И ситуация вокруг него тоже. Вот уж действительно, второй Ибрагимович.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7940

      ufos73 > Boeung777 1 час назад

      После сегодняшней игры все успокоится, бомжи привилегии наныть пытаются...

      0
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      Рейтинг: +3225

      RotBerg > Boeung777 1 час назад

      А Дзюба то чем задолбал?) молчит о ситуации, да голы забивает. Тянет что Зенит, что сборную. Раздувают только сми, да мясные обижульки)

      2
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      Рейтинг: +15019

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дзюбе необходимо объясниться с народом, а не огрызаться и не усугублять ситуацию. А вот силовое разрешение конфликта - это полный маразм. Ну обосралась известная группа лиц с этим пропагандистским проектом, это очевидно - примите поражение достойно!

      4
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      Рейтинг: +2128

      zritelx > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот тут Вы точно в десятку- проект провалился, а король то оказался голым и плаксивым.

      3
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      Рейтинг: +3225

      RotBerg > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Объясниться о чём? Разверни свой комментарий.

      0
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      Рейтинг: -22

      Вальдемар IV 1 час назад

      спасибо ему за погромы санмарин

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