Карпин подтвердил, что «Ростов» начал выплачивать долги футболистам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) подтвердил, что руководство клуба начало выплачивать долги по зарплате.
Сегодня появилась информация, что футболисты получили выплаты за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь.
– Сегодня в прессе появилась информация, что в «Ростове» начали выплачивать долги. Насколько эта информация соответствует действительности?
– Правда, да.
- Ранее сообщалось, что у «Ростова» финансовые трудности, из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих игроков. Также под вопросом будущее в клубе президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.
Источник: «Матч Премьер»