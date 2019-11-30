Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин подтвердил, что «Ростов» начал выплачивать долги футболистам

Карпин подтвердил, что «Ростов» начал выплачивать долги футболистам

30 ноября 2019, 23:20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) подтвердил, что руководство клуба начало выплачивать долги по зарплате.

Сегодня появилась информация, что футболисты получили выплаты за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь.

– Сегодня в прессе появилась информация, что в «Ростове» начали выплачивать долги. Насколько эта информация соответствует действительности?

– Правда, да.

  • Ранее сообщалось, что у «Ростова» финансовые трудности, из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих игроков. Также под вопросом будущее в клубе президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.

Источник: «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+