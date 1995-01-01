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    Карпин подтвердил, что «Ростов» начал выплачивать долги футболистам

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) подтвердил, что руководство клуба начало выплачивать долги по зарплате.

    Сегодня появилась информация, что футболисты получили выплаты за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь.

    – Сегодня в прессе появилась информация, что в «Ростове» начали выплачивать долги. Насколько эта информация соответствует действительности?

    – Правда, да.

    • Ранее сообщалось, что у «Ростова» финансовые трудности, из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих игроков. Также под вопросом будущее в клубе президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.

    Источник: «Матч Премьер»

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    Сегодня, 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1783

      Борат 21 минуту назад

      Ну теперь заиграют! Всех порвут!

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