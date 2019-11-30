Карпин подтвердил, что «Ростов» начал выплачивать долги футболистам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) подтвердил, что руководство клуба начало выплачивать долги по зарплате.

Сегодня появилась информация, что футболисты получили выплаты за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь.

– Сегодня в прессе появилась информация, что в «Ростове» начали выплачивать долги. Насколько эта информация соответствует действительности?

– Правда, да.