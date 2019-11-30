Metaratings: «Ростов» начал гасить долги по зарплате

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин несколько недель назад рассказал о финансовых проблемах клуба. Сотрудники не получали зарплату в течение не одного месяца.
Ситуация меняется, передает Metaratings. Сейчас идут выплаты футболистам за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь. Кроме того, игроки получили не все обещанные премиальные.
- «Ростов» в РПЛ идет пятым.
- По ходу сезона южане лидировали в таблице.
- В 16:30 по Москве «Ростов» начнет матч 18-го тура РПЛ против «Урала».
Источник: Metaratings
Metaratings – агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.