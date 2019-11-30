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Metaratings: «Ростов» начал гасить долги по зарплате

30 ноября 2019, 15:59
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин несколько недель назад рассказал о финансовых проблемах клуба. Сотрудники не получали зарплату в течение не одного месяца.

Ситуация меняется, передает Metaratings. Сейчас идут выплаты футболистам за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь. Кроме того, игроки получили не все обещанные премиальные.

  • «Ростов» в РПЛ идет пятым.
  • По ходу сезона южане лидировали в таблице.
  • В 16:30 по Москве «Ростов» начнет матч 18-го тура РПЛ против «Урала».

Источник: Metaratings

Metaratings – агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (4)
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LAY394
1575119750
ну мля... сначала раздуют зарплаты и премиальные за паспорта потом из бюджета не хватает им денег долги получаются, пусть у нас будут 2-3 клуба но которые зарабатывают сами...
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DOCTOR PENALTY
1575126558
Это видно будет по игре с Уралом.
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