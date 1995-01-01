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    Metaratings: «Ростов» начал гасить долги по зарплате

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин несколько недель назад рассказал о финансовых проблемах клуба. Сотрудники не получали зарплату в течение не одного месяца.

    Ситуация меняется, передает Metaratings. Сейчас идут выплаты футболистам за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь. Кроме того, игроки получили не все обещанные премиальные.

    • «Ростов» в РПЛ идет пятым.
    • По ходу сезона южане лидировали в таблице.
    • В 16:30 по Москве «Ростов» начнет матч 18-го тура РПЛ против «Урала».

    Источник: Metaratings

    Metaratings – агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1178

      Genz 8 минут назад

      Бегите от унижения ростовчане. Потом история повторитсЯ после зимней паузы.

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      Рейтинг: +394

      LAY394 57 минут назад

      ну мля... сначала раздуют зарплаты и премиальные за паспорта потом из бюджета не хватает им денег долги получаются, пусть у нас будут 2-3 клуба но которые зарабатывают сами...

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