Metaratings: «Ростов» начал гасить долги по зарплате

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин несколько недель назад рассказал о финансовых проблемах клуба. Сотрудники не получали зарплату в течение не одного месяца.

Ситуация меняется, передает Metaratings. Сейчас идут выплаты футболистам за август и сентябрь. До конца года планируется закрыть долг и за октябрь и ноябрь. Кроме того, игроки получили не все обещанные премиальные.