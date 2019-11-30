Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Савин устроил перепасовку головой с мальчиком без ног

30 ноября 2019, 12:15
2

В сеть попало видео, как бывший игрок клубов РПЛ Евгений Савин провел мини-тренировку с мальчиком-инвалидом. Спортсмен провел перепасовку головой.

Мальчик ездит по миру и уже успел поиграть с Александром Зинченко, Мохамедом Салахом, Неймаром. Савин является ведущим видеоблога «КраСава».

  • Больше всего матчей Савин провел за «Крылья Советов».
  • Форвард завершил профессиональную карьеру в 2015 году.
  • Главное достижение в карьере – победа в зоне «Центр» ПФЛ с «Арсеналом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1575113984
Молодец однако!!!
Ответить
РМЗ
1575114004
Красава !!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+