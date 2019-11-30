Савин устроил перепасовку головой с мальчиком без ног

В сеть попало видео, как бывший игрок клубов РПЛ Евгений Савин провел мини-тренировку с мальчиком-инвалидом. Спортсмен провел перепасовку головой.
Мальчик ездит по миру и уже успел поиграть с Александром Зинченко, Мохамедом Салахом, Неймаром. Савин является ведущим видеоблога «КраСава».
- Больше всего матчей Савин провел за «Крылья Советов».
- Форвард завершил профессиональную карьеру в 2015 году.
- Главное достижение в карьере – победа в зоне «Центр» ПФЛ с «Арсеналом».
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Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»