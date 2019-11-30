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    Савин устроил перепасовку головой с мальчиком без ног

    В сеть попало видео, как бывший игрок клубов РПЛ Евгений Савин провел мини-тренировку с мальчиком-инвалидом. Спортсмен провел перепасовку головой.

    Мальчик ездит по миру и уже успел поиграть с Александром Зинченко, Мохамедом Салахом, Неймаром. Савин является ведущим видеоблога «КраСава».

    • Больше всего матчей Савин провел за «Крылья Советов».
    • Форвард завершил профессиональную карьеру в 2015 году.
    • Главное достижение в карьере – победа в зоне «Центр» ПФЛ с «Арсеналом».

    Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»

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