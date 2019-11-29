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  • Президент «Оренбурга» Кияев – об ангине в «Сочи»: «Готовы перенести встречу. Любой клуб может оказаться в таком положении»

Президент «Оренбурга» Кияев – об ангине в «Сочи»: «Готовы перенести встречу. Любой клуб может оказаться в таком положении»

29 ноября 2019, 21:48
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В «Сочи» случилась эпидемия ангины. «Оренбург» готов в связи с этим перенести встречу 18-го тура РПЛ.

«Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу.

Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу», – сказал ТАСС президент «Оренбурга» Владимир Кияев

  • Матч должен пройти 1-го декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 по Москве.
  • После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.
  • «Оренбург» занимает десятое место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
Комментарии (1)
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Dizgen
1575117114
Еще бы,против большого брата никак нельзя
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