Президент «Оренбурга» Кияев – об ангине в «Сочи»: «Готовы перенести встречу. Любой клуб может оказаться в таком положении»

В «Сочи» случилась эпидемия ангины. «Оренбург» готов в связи с этим перенести встречу 18-го тура РПЛ.

«Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу.

Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу», – сказал ТАСС президент «Оренбурга» Владимир Кияев