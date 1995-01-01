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    Президент «Оренбурга» Кияев – об ангине в «Сочи»: «Готовы перенести встречу. Любой клуб может оказаться в таком положении»

    В «Сочи» случилась эпидемия ангины. «Оренбург» готов в связи с этим перенести встречу 18-го тура РПЛ.

    «Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу.

    Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу», – сказал ТАСС президент «Оренбурга» Владимир Кияев

    • Матч должен пройти 1-го декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 по Москве.
    • После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.
    • «Оренбург» занимает десятое место.

    Источник: ТАСС

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