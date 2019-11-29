Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» при Тедеско»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступления «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

— У «Спартака» новый главный тренер, под руководством которого они провели шесть матчей. Есть ли понимание его концепции и стиля?

— Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием «Спартака», все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак». Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных — по-разному можно говорить.

Изменения есть — команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну, а что будет дальше... Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу.

— Может быть хорошо, что игра против «Спартака» будет сейчас, а не после паузы, когда у них все будет не временно, а постоянно?

— Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом.

— Тедеско меняет амплуа некоторых футболистов, не стесняется их тасовать. Будете ли анализировать, предугадывать этот момент или, в первую очередь, постараетесь отталкиваться от себя?

— Будем пытаться предположить, кто и на каких позициях сможет сыграть. По поводу тасования — буквально две-три позиции, которые меняются. В остальном, как и любой тренер, пытается использовать самые сильные качества футболистов, которые есть, во благо игры команды, – сказал Семак.