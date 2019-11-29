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  • Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» при Тедеско»

Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» при Тедеско»

29 ноября 2019, 14:17
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступления «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

— У «Спартака» новый главный тренер, под руководством которого они провели шесть матчей. Есть ли понимание его концепции и стиля?

— Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием «Спартака», все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак». Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных — по-разному можно говорить.

Изменения есть — команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну, а что будет дальше... Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу.

— Может быть хорошо, что игра против «Спартака» будет сейчас, а не после паузы, когда у них все будет не временно, а постоянно?

— Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом.

— Тедеско меняет амплуа некоторых футболистов, не стесняется их тасовать. Будете ли анализировать, предугадывать этот момент или, в первую очередь, постараетесь отталкиваться от себя?

— Будем пытаться предположить, кто и на каких позициях сможет сыграть. По поводу тасования — буквально две-три позиции, которые меняются. В остальном, как и любой тренер, пытается использовать самые сильные качества футболистов, которые есть, во благо игры команды, – сказал Семак.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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Ушат Помоев
1575028173
Тедеско уверен приготовит вам сюрприз!!!
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subbotaspartak
1575028809
Ещё Тедеско не знает как играет Спартак, А Семак догадался, чудак.
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ArReal
1575032016
У Этого примерно-тренера всё примерно)
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Боцман59rus
1575032745
зато в лиссабоне все знают точно
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TOL47
1575037884
И что автобус построишь? и будете катать на ноль ноль.
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IVANRUS777
1575038352
Все зато знают, как судят Вилков и Мешков. Даже не примерно, а точно. Подстраховочка для Семака, если вдруг не угадает.
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Proker
1575048922
Тадеско тоже знает кто такой Джуба
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Иван_Невский
1575053211
Семак как бы не пришлось ругаться увидев состав и игру, не впечатляет Семак.
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