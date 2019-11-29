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    Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» при Тедеско»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступления «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

    — У «Спартака» новый главный тренер, под руководством которого они провели шесть матчей. Есть ли понимание его концепции и стиля?

    — Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием «Спартака», все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак». Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных — по-разному можно говорить.

    Изменения есть — команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну, а что будет дальше... Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу.

    — Может быть хорошо, что игра против «Спартака» будет сейчас, а не после паузы, когда у них все будет не временно, а постоянно?

    — Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом.

    — Тедеско меняет амплуа некоторых футболистов, не стесняется их тасовать. Будете ли анализировать, предугадывать этот момент или, в первую очередь, постараетесь отталкиваться от себя?

    — Будем пытаться предположить, кто и на каких позициях сможет сыграть. По поводу тасования — буквально две-три позиции, которые меняются. В остальном, как и любой тренер, пытается использовать самые сильные качества футболистов, которые есть, во благо игры команды, – сказал Семак.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4648

      subbotaspartak 8 минут назад

      Ещё Тедеско не знает как играет Спартак,
      А Семак догадался, чудак.

      0
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      Рейтинг: +195

      Ушат Помоев 19 минут назад

      Тедеско уверен приготовит вам сюрприз!!!

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