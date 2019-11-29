Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бистрович – о поражении ЦСКА: «Вопрос в концентрации и реализации»

Бистрович – о поражении ЦСКА: «Вопрос в концентрации и реализации»

29 ноября 2019, 08:08
7

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович назвал причины поражения против «Лудогорца» (1:1) в рамках Лиги Европы.

«У нас было много моментов, но мы не сумели забить. Вопрос в концентрации и реализации, мы должны над этим поработать. Просто нужно отрабатывать это все на тренировках, больше анализировать.

Да, мы верили, что можем обыграть их со счетом 4:0, всегда, когда есть шансы, надо верить. Мы хорошо начали, но не успели забить в первые 15-20 минут. Мы все молодые футболисты, и все эти матчи в Европе нужны для опыта, для нас, но сейчас мы концентрируемся на игре против Тулы», – заявил хорват.

  • ЦСКА гарантировано займет последнее место в группе.
  • После пяти туров армейский клуб забивал лишь дважды.
  • Меньше ЦСКА в ЛЕ забил только «Лугано» – один мяч.


Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Лудогорец Бистрович Кристиян
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AHTUNGBOL
1575008179
Блё!!!! Редакторы, я понимаю вы топите за коней и для вас ничья сродни поражению, но для остальных счёт 1:1 - это НИЧЬЯ!!!
Ответить
Axe111
1575017432
Лол чумовой заголовок,продолжайте в том же духе,хотя вы и не переставали АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХ ПОРАЖЕНИЕ 1:1
Ответить
СК
1575019070
Вопрос в концентрации и реализации, мы должны над этим поработать А как они собственно собираются поработать над концентрацией и реализацией? К кузнецу пойдут, ворон считать перестанут или девок забудут?
Ответить
petlyra
1575020068
Пора взрослеть уже.
Ответить
Masteralex
1575032415
"назвал причины поражения против «Лудогорца» (1:1) " огонь! поржал
Ответить
InterMilLano1908
1575037003
Реал то как 3-0 обыграли? Жуть Чалов играет хуже зеболотного уже
Ответить
GM
1575042093
Концентрация и реализация не помешала бы и борзописцам, пишущим про "поражение 1:1"
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+