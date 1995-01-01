Бистрович – о поражении ЦСКА: «Вопрос в концентрации и реализации»

Блё!!!! Редакторы, я понимаю вы топите за коней и для вас ничья сродни поражению, но для остальных счёт 1:1 - это НИЧЬЯ!!!
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович назвал причины поражения против «Лудогорца» (1:1) в рамках Лиги Европы.
«У нас было много моментов, но мы не сумели забить. Вопрос в концентрации и реализации, мы должны над этим поработать. Просто нужно отрабатывать это все на тренировках, больше анализировать.
Да, мы верили, что можем обыграть их со счетом 4:0, всегда, когда есть шансы, надо верить. Мы хорошо начали, но не успели забить в первые 15-20 минут. Мы все молодые футболисты, и все эти матчи в Европе нужны для опыта, для нас, но сейчас мы концентрируемся на игре против Тулы», – заявил хорват.
- ЦСКА гарантировано займет последнее место в группе.
- После пяти туров армейский клуб забивал лишь дважды.
- Меньше ЦСКА в ЛЕ забил только «Лугано» – один мяч.