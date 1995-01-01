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    Бистрович – о поражении ЦСКА: «Вопрос в концентрации и реализации»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович назвал причины поражения против «Лудогорца» (1:1) в рамках Лиги Европы.

    «У нас было много моментов, но мы не сумели забить. Вопрос в концентрации и реализации, мы должны над этим поработать. Просто нужно отрабатывать это все на тренировках, больше анализировать.

    Да, мы верили, что можем обыграть их со счетом 4:0, всегда, когда есть шансы, надо верить. Мы хорошо начали, но не успели забить в первые 15-20 минут. Мы все молодые футболисты, и все эти матчи в Европе нужны для опыта, для нас, но сейчас мы концентрируемся на игре против Тулы», – заявил хорват.

    • ЦСКА гарантировано займет последнее место в группе.
    • После пяти туров армейский клуб забивал лишь дважды.
    • Меньше ЦСКА в ЛЕ забил только «Лугано» – один мяч.


    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +965

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Блё!!!! Редакторы, я понимаю вы топите за коней и для вас ничья сродни поражению, но для остальных счёт 1:1 - это НИЧЬЯ!!!

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