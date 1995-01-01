Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Меньше ЦСКА в нынешней Лиге Европы забил только «Лугано»

    После пяти туров ЦСКА стал одной из наименее результативных команд Лиги Европы.

    Московский клуб за пять туров групповой стадии забил два гола. Оба – в ворота «Лудогорца». Первый – ударом головой отличился защитник Игорь Дивеев в игре первого тура. Последний – вчера во время ответного матча с болгарским клубом забил форвард Федор Чалов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3195

      RotBerg 11 минут назад

      В сборную Чалова!!!! Че ни орет то ни кто??)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru