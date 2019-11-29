Меньше ЦСКА в нынешней Лиге Европы забил только «Лугано»

После пяти туров ЦСКА стал одной из наименее результативных команд Лиги Европы.
Московский клуб за пять туров групповой стадии забил два гола. Оба – в ворота «Лудогорца». Первый – ударом головой отличился защитник Игорь Дивеев в игре первого тура. Последний – вчера во время ответного матча с болгарским клубом забил форвард Федор Чалов.
- Меньше ЦСКА в нынешнем розыгрыше турнира забил только «Лугано».
- Швейцарский клуб выступает в группе с «Копенгагеном», «Мальме» и «Динамо» К.
Источник: Бомбардир.ру