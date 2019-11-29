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Меньше ЦСКА в нынешней Лиге Европы забил только «Лугано»

29 ноября 2019, 06:57
8

После пяти туров ЦСКА стал одной из наименее результативных команд Лиги Европы.

Московский клуб за пять туров групповой стадии забил два гола. Оба – в ворота «Лудогорца». Первый – ударом головой отличился защитник Игорь Дивеев в игре первого тура. Последний – вчера во время ответного матча с болгарским клубом забил форвард Федор Чалов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Лугано
Комментарии (8)
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RotBerg
1575003822
В сборную Чалова!!!! Че ни орет то ни кто??)
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Stavropolets
1575005006
А Чалова еще в Европу хотят отправить. С такими результатами то
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Decorhome
1575008034
Позор
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STAFOR13
1575008715
Гинеру меньше звиздеть надо что денег нет, стадион его уже давно окупился, игрой ЦСКА в еврокубках и продажах игроков, спонсорами и тд. Играть с одним нападающим, да ещё и неопытным (1 сезон всего провел нормальный) это очень глупо, пора болельщикам действовать, что бы Гинер понял, что болельщики не дураки, а стадион не Уэмбли.
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CSKA57
1575011977
Хоть не последние!
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СвинкаСправедливости
1575018337
Гениальный ЦСКА!
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серега кашин
1575034109
ничего есть еще один матч
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S.K.V.
1575035116
позорище
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