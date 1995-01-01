Меньше ЦСКА в нынешней Лиге Европы забил только «Лугано»

В сборную Чалова!!!! Че ни орет то ни кто??)
После пяти туров ЦСКА стал одной из наименее результативных команд Лиги Европы.
Московский клуб за пять туров групповой стадии забил два гола. Оба – в ворота «Лудогорца». Первый – ударом головой отличился защитник Игорь Дивеев в игре первого тура. Последний – вчера во время ответного матча с болгарским клубом забил форвард Федор Чалов.
- Меньше ЦСКА в нынешнем розыгрыше турнира забил только «Лугано».
- Швейцарский клуб выступает в группе с «Копенгагеном», «Мальме» и «Динамо» К.