Меньше ЦСКА в нынешней Лиге Европы забил только «Лугано»

После пяти туров ЦСКА стал одной из наименее результативных команд Лиги Европы.

Московский клуб за пять туров групповой стадии забил два гола. Оба – в ворота «Лудогорца». Первый – ударом головой отличился защитник Игорь Дивеев в игре первого тура. Последний – вчера во время ответного матча с болгарским клубом забил форвард Федор Чалов.