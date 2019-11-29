Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА в седьмой раз за последние 8 сезонов не вышел в плей-офф еврокубков

ЦСКА в седьмой раз за последние 8 сезонов не вышел в плей-офф еврокубков

29 ноября 2019, 01:48
23

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1.

За тур до завершения стадии армейцы потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

Таким образом, московская команда не сыграет в весенней части еврокубковых соревнований в седьмой раз за последние восемь сезонов.

Единственное исключение – кампания-2017/2018, в ходе которой ЦСКА занял третье место в группе Лиги чемпионов, вследствие чего попал в плей-офф Лиги Европы, где добрался до 1/4 финала.

Источник: Sports.ru
Лига Европы ЦСКА
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arrivalgist
1574981959
Зато плешивый четвертый раз в президентах...
Ответить
RotBerg
1574988813
Вот она лакмусовая бумажка - еврокубки. Свиньи, кони, паровозы полнейшие статисты в Европе. Зато Зенит стабильно набирающий очки для России -это империя зла) вот вам и ответ на вопрос кто в России работает с судьями, а кто нет. Все становится ясно с лудогорцами, киприотами и тд
Ответить
piligrim1986
1575001510
да, печально конечно, не ожидал, что цска последними будут
Ответить
bset
1575004949
Статистика, конечно, мало о чем говорит - мы играли до этого в ЛЧ, очень часто попадали на Баварию, Сити, хотя четвертую команду нужно было обходить и выходить в ЛЕ, но мы даже этого не делали. Ну а в этом сезоне провал полнейший. После жеребьевки первой мыслью было "Группа, конечно, легкая, но интересная - думаю, кто-то вместе с нами за первое место поборется". А вышло в итоге так, что мы просто дно пробили и остались на последнем месте. Сыграли хуже венгров, хуже болгар, хуже идущих предпоследними у себя испанцев. Наши финансовые возможности выше даже при всем проблемах нынешних. А вот возможности конкуренции просто на нуле - спасибо лимиту, который создал для наших игроков типличные условия во внутреннем чемпионате, тем самым расслабляя и не давая возможности на должном уровне выступать в Европе. В нашей группе как раз яркий пример, что такое сильный чемпионат. Эспаньол выигрывает группу, при этом в Испании он предпоследний. У команды сильный спад, но даже этот спад не позволяет упасть ниже определенного уровня. У нас в России есть команды, который растут - типа того же Локомотива. Но даже этот рост не позволяет подняться выше определенного уровня из-за разницы между Россией и Европой.
Ответить
BRO_football
1575005860
Стабильность - признак мастерства!
Ответить
Decorhome
1575006885
От ЦСКА ожидал большего
Ответить
Decorhome
1575007522
Пора задуматься.
Ответить
Рубинище
1575030147
Как народ живёт, такие и результаты у клубов.
Ответить
Hektor 84
1575096357
Ну вот а то трепятся что спартак везде и всюду вылетает
Ответить
111ax
1575123740
если объективно посмотреть, ЦСКА сейчас очень сильны по игре, проблема именно с реализацией моментов из-за, фактически, отсутствия нападающих
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+