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    ЦСКА в седьмой раз за последние 8 сезонов не вышел в плей-офф еврокубков

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1.

    За тур до завершения стадии армейцы потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

    Таким образом, московская команда не сыграет в весенней части еврокубковых соревнований в седьмой раз за последние восемь сезонов.

    Единственное исключение – кампания-2017/2018, в ходе которой ЦСКА занял третье место в группе Лиги чемпионов, вследствие чего попал в плей-офф Лиги Европы, где добрался до 1/4 финала.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      sidorovtoliklno 10 минут назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas

      0
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      Рейтинг: +336

      arrivalgist 1 час назад

      Зато плешивый четвертый раз в президентах...

      -2
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      Рейтинг: +1444

      Leon_ARS > arrivalgist 1 час назад

      Слышь, придурок, вали в свою руину, кого хотим - того и выбираем! Не твоё собачье дело!

      1
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      Рейтинг: +336

      arrivalgist > Leon_ARS 1 час назад

      Не бывал и быть не хочу))))

      -2
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