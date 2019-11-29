ЦСКА в седьмой раз за последние 8 сезонов не вышел в плей-офф еврокубков

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1.

За тур до завершения стадии армейцы потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

Таким образом, московская команда не сыграет в весенней части еврокубковых соревнований в седьмой раз за последние восемь сезонов.

Единственное исключение – кампания-2017/2018, в ходе которой ЦСКА занял третье место в группе Лиги чемпионов, вследствие чего попал в плей-офф Лиги Европы, где добрался до 1/4 финала.