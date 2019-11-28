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    Гончаренко: «Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Армейцы досрочно потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

    «Сегодняшний матч – отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса.

    Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит. На поле Дзагоев, Ахметов – мы можем их выпускать, чтобы усилить игру, – это повод для оптимизма. Можно сделать вывод по всему этому турниру, что если делаешь всe хорошо на девяносто девять процентов, то ничего не добьeшься. Если этого одного процента не хватает, ничего не будет.

    Вы меня моими же фразами можете бить – ничего страшного в этом нет. Когда имеешь два очка в группе Лиги Европы, это всегда повод для критики. На Чалова выпала очень серьeзная нагрузка, он играет без замен, играет в сборной. То, что он на поле, для нас уже большой плюс. Мы уже говорили, что Чалову становится легче, когда он может отдохнуть, посидеть на скамейке, посмотреть на игру со стороны. Будь у нас ещe один чистый нападающий, было бы легче. Возможно, в следующей игре мы дадим ему отдохнуть.

    Последние 20 минут в атаке мы сбились на игру по центру. Это недостаток, не хватало ширины атаки. Нельзя сказать, что мы сегодня страдали, что вышли три центральных защитника. Были ли надежды выиграть сегодня – 4:0? Почему нет?» – сказал Гончаренко.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.11.2019 23:45
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      fan-man 1 час назад

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