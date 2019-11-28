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  • Гончаренко: «Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы»

Гончаренко: «Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы»

28 ноября 2019, 23:45
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Армейцы досрочно потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

«Сегодняшний матч – отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса.

Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит. На поле Дзагоев, Ахметов – мы можем их выпускать, чтобы усилить игру, – это повод для оптимизма. Можно сделать вывод по всему этому турниру, что если делаешь всe хорошо на девяносто девять процентов, то ничего не добьeшься. Если этого одного процента не хватает, ничего не будет.

Вы меня моими же фразами можете бить – ничего страшного в этом нет. Когда имеешь два очка в группе Лиги Европы, это всегда повод для критики. На Чалова выпала очень серьeзная нагрузка, он играет без замен, играет в сборной. То, что он на поле, для нас уже большой плюс. Мы уже говорили, что Чалову становится легче, когда он может отдохнуть, посидеть на скамейке, посмотреть на игру со стороны. Будь у нас ещe один чистый нападающий, было бы легче. Возможно, в следующей игре мы дадим ему отдохнуть.

Последние 20 минут в атаке мы сбились на игру по центру. Это недостаток, не хватало ширины атаки. Нельзя сказать, что мы сегодня страдали, что вышли три центральных защитника. Были ли надежды выиграть сегодня – 4:0? Почему нет?» – сказал Гончаренко.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Лудогорец Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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Dr Metal
1574975188
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sevsor
1574988828
Странный парень этот Ганчаренко...команда оказывается плохая, "мало голов забивает", "могли выиграть 4:0, но эта команда не сделала это", "Чалов, понимаешь, не отдохнул, а надо было чтобы он на скамейке посидел"...Эй ты, "специалист" хренов, может тебе давно пора посидеть на скамейке? Такого позорного выступления ЦСКА не было ни при одном тренере!
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Алекс636363
1574997326
а ведь когда-то в группе с палермо, лозанной и спартой из праги было 5 побед и ничья при разнице 18-3. теперь же не просто нащупали, а зарылись в дно. из 48 команд лиги европы один из худших результатов на сегодня
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biber.ru
1575002988
Год назад в ЛЧ повеселее было
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InterMilLano1908
1575004195
Прямо сказал что чалов никакущий, но и япошка вообще ни о чем... Тут претензии к гинеру
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nemolod
1575013929
4-0? Влашич трижды (!) из выгодных позиций пробивает метров на 5 выше ворот, защита вообще оставляет игроков атаки без присмотра! и это просто соперник простил не забив еще как минимум один мяч! Не хватает свежих игроков-берите из дубля!
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