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    Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед в середине второго тайма усилиями Клаудиу Кешеру, однако армейцы ушли от поражения благодаря голу Федора Чалова.

    Москвичи набрали два очка в пяти турах и досрочно лишились шансов пробиться в 1/16 финала ЛЕ.

    Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    ЦСКА (Россия) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кешеру, 66; 1:1 – Чалов, 75.

    ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.

    «Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон (Тшибота, 81), Абель, Марселиньо (Дяков, 76), Баджи, Лукоки, Кешеру (Шверчок, 87).

    Предупреждения: Чалов, 59 – Кешеру, 35; Абель, 81.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии96
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      Рейтинг: +6934

      ivanthebest 9 минут назад

      Позорные пони и здесь едва не с..снули! Вот же бл..дские бездари. За всю группу кое-как настрогали 2 несчастных мяча, уверенно заняв привычное 4 место.

      Поправьте если я не прав, но ни один клуб РПЛ так позорно ещё не выступал в групповых этапах еврокубков, на протяжении 10 лет всегда занимая в группах последние места. Всегда. Даже в такой деревенской группе. Такой позор не смыть.

      2
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      Рейтинг: +296

      kazak1975 11 минут назад

      Помните, как после финального свистка, ЦСКА без сил попадали на поле? Нет? И я не помню. А могли бы. И вопросов было бы меньше.

      0
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      Рейтинг: +183

      Граф2019 17 минут назад

      вон Манюня казахам дубль привезла! у них праздник,победа не кому не нужная но...

      0
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      Рейтинг: +892

      solodealer 21 минуту назад

      Нет предела НЕСОВЕРШЕНСТВУ!

      2
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      Рейтинг: +5631

      GoLenaStop 24 минуты назад

      Самое креативное, ёмкое и правдивое высказывание пришло от Алекс636363:
      "...спартак и локомотив имеют самую худшую статистику в еврокубках среди наших клубов за послелние 10 лет. их надо переименовать в позорка, позортив и позортак"
      Так и есть.
      Надо всё менять в кругу чиновников, и не только в футболе!

      0
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      Рейтинг: +2698

      mopecekca > GoLenaStop 2 минуты назад

      копировать научись, членососка

      0
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      Рейтинг: +1184

      playsh 25 минут назад

      Как и Локомотив,на свободу с чистой совестью.

      2
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      Рейтинг: +19511

      VVM1964 > playsh 5 минут назад

      Сравнил жопу с пальцем - с кем играл Локомотив и с кем ЦСКА (((

      0
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      Рейтинг: +892

      solodealer 28 минут назад

      А что за шум? Текущая игра ЦСКА подсказывала, что мы болгар в пыль сотрём, что ли? Парни из Болгарии дерут всех на родине уже лет 8 подряд в одну калитку и не вылезают из еврокубков... И ВСЕ ПОЛУЧАЮТ КРАТНО МЕНЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ, ЧЕМ ГАШИ ДОЛЛАРОВЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ ("ОФИЦЕРЫ И РЯДОВЫЕ") ИЗ КЛУБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ПУШКАМИ И РАКЕТАМИ В МИРЕ!
      Не хватит лм верить в чудеса?

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      Рейтинг: +183

      Граф2019 > solodealer 24 минуты назад

      ну не бомбить же нам братушек...

      2
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      Рейтинг: -89

      DonBaton II 29 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто-то сомневался,что лошадки не будут отсасывать?

      -5
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      Рейтинг: +1042

      CSKA57 29 минут назад

      Нафига так позориться? Выпустили бы дублирующий состав, тот не хуже бы сыграл.

      0
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      Рейтинг: +892

      solodealer > CSKA57 27 минут назад

      Увы.. ещё хуже бы... НЕ ПОСМЕЛИ БЫ... дедовщина)))+

      0
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      Рейтинг: +192

      Алекс636363 30 минут назад

      после жеребьевки в один голос кричали: у цска не будет проблем в этой группе. проблем с тем, чтобы занять последне место в группе, и не было действительно. цска, спартак и локомотив имеют самую худшую статистику в еврокубках среди наших клубов за послелние 10 лет. их надо переименовать в позорка, позортив и позортак

      3
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      Рейтинг: +183

      Граф2019 > Алекс636363 26 минут назад

      ну не надо так круто! че в ящике смотреть будем?

      1
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      ...
      Рейтинг: +192

      Алекс636363 > Граф2019 21 минуту назад

      пока еще зенит полуживой в европе. а вообще подумываю переключиться на английскую премьер-лигу, сил уже нет смотреть на эту убогость при бешеных выплатах игрокам. с лопатой в руках они были бы полезнее.

      1
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      Рейтинг: +5631

      GoLenaStop > Граф2019 19 минут назад

      Гимнастику с мячиками и ленточками,
      танцы под водой с прищепками на носу,
      и женский гандбол в исполнении Ростова-на-Дону

      0
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      Рейтинг: -20

      Вальдемар IV > Алекс636363 14 минут назад

      полуживой с бюджетом всей страны, всем бы так

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      Рейтинг: +183

      Граф2019 > Алекс636363 9 минут назад

      дык я и давно Англию смотрю!

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