Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф

Позорные пони и здесь едва не с..снули! Вот же бл..дские бездари. За всю группу кое-как настрогали 2 несчастных мяча, уверенно заняв привычное 4 место.
Поправьте если я не прав, но ни один клуб РПЛ так позорно ещё не выступал в групповых этапах еврокубков, на протяжении 10 лет всегда занимая в группах последние места. Всегда. Даже в такой деревенской группе. Такой позор не смыть.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1.
Гости вышли вперед в середине второго тайма усилиями Клаудиу Кешеру, однако армейцы ушли от поражения благодаря голу Федора Чалова.
Москвичи набрали два очка в пяти турах и досрочно лишились шансов пробиться в 1/16 финала ЛЕ.
Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур
ЦСКА (Россия) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Кешеру, 66; 1:1 – Чалов, 75.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.
«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон (Тшибота, 81), Абель, Марселиньо (Дяков, 76), Баджи, Лукоки, Кешеру (Шверчок, 87).
Предупреждения: Чалов, 59 – Кешеру, 35; Абель, 81.