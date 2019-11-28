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  • Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф

Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф

28 ноября 2019, 22:44
120

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед в середине второго тайма усилиями Клаудиу Кешеру, однако армейцы ушли от поражения благодаря голу Федора Чалова.

Москвичи набрали два очка в пяти турах и досрочно лишились шансов пробиться в 1/16 финала ЛЕ.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кешеру, 66; 1:1 – Чалов, 75.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон (Тшибота, 81), Абель, Марселиньо (Дяков, 76), Баджи, Лукоки, Кешеру (Шверчок, 87).

Предупреждения: Чалов, 59 – Кешеру, 35; Абель, 81.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА Лудогорец
Комментарии (120)
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VVM1964
1574970444
Дааа ((((( Одно не понятно - КАК эта команда идет в лидирующей группе , насколько же упал уровень нашего чемпионата , если остальные еще хуже ((( .
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kazak161
1574971042
У Болгарии больше финансов чем у России содержать клуб, значит в России больше аферистов и воров которых вешать пора!
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Кузьмич на трибуне
1574971096
Эх коняшки , коняшки. Ох как за вас стыдно.
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Dellleone
1574971437
Увы, но ЦСКА никакой (
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prtcs
1574971465
Иначе, как позором выступление в такой группе и не назвать, уж венгров и болгар обыгрывать должны тупо на классе, а класса то нет как оказалось, будем надеется, верить, что лучшее время впереди.
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ivanthebest
1574973058
Позорные пони и здесь едва не с..снули! Вот же бл..дские бездари. За всю группу кое-как настрогали 2 несчастных мяча, уверенно заняв привычное 4 место. Поправьте если я не прав, но ни один клуб РПЛ так позорно ещё не выступал в групповых этапах еврокубков, на протяжении 10 лет всегда занимая в группах последние места. Всегда. Даже в такой деревенской группе. Такой позор не смыть.
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vka1970
1574973973
Игра была равна, играли два .............
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S.K.V.
1574974319
Как так можно,,Лудогорец это кто-дермище!Позор ЦСКА....
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general.lizyukov
1574974827
Круто. Если я опять напишу, что тренер не соответствует уровню клуба - опять минусить будете? правда глаза колет? Пусть БАТЭ тренирует, там он звезда. Здесь другой уровень и задачи другие. 2 года команду перестраивает, всё перестроить не может.
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Oldtrafford83
1575004650
Хоть Дзага травму не получил и на том спасибо)
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