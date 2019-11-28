Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед в середине второго тайма усилиями Клаудиу Кешеру, однако армейцы ушли от поражения благодаря голу Федора Чалова.

Москвичи набрали два очка в пяти турах и досрочно лишились шансов пробиться в 1/16 финала ЛЕ.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кешеру, 66; 1:1 – Чалов, 75.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон (Тшибота, 81), Абель, Марселиньо (Дяков, 76), Баджи, Лукоки, Кешеру (Шверчок, 87).

Предупреждения: Чалов, 59 – Кешеру, 35; Абель, 81.

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