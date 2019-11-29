ЦСКА - Лудогорец

нужно тренера менять.
|Квалификация, 1 тур
|19 сентября, четверг
|22:00
|Лудогорец
|5:1
|ЦСКА
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|12:4
|+8
|11
|2.
|Лудогорец
|6
|2
|2
|2
|10:10
|0
|8
|3.
|Ференцварош
|6
|1
|4
|1
|5:7
|-2
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|1
|2
|3
|3:9
|-6
|5
нужно тренера менять.
Ух ты, сравняли.
Время вырвать победу ещё есть.
Полный пипец, нет слов, позорище
Унылое г...
По моему армейцев только что похоронили.
... да уж...
армейцам в перерыве нужно дать смачный волшебный пендель.