Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Якоб Кехлет
Материалы

ЦСКА - Лудогорец

28.11.2019, Четверг, 20:55 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 5 тур ЦСКА - Лудогорец
Лига Европы (2019/2020), группа H
Квалификация, 1 тур
19 сентября, четверг 22:00 Лудогорец 5:1 ЦСКА
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 6 3 2 1 12:4 +8 11
2. Лудогорец 6 2 2 2 10:10 0 8
3. Ференцварош 6 1 4 1 5:7 -2 7
4. ЦСКА 6 1 2 3 3:9 -6 5
...
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 29 ноября 2019, 09:02

    нужно тренера менять.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2410

    SarJr 28 ноября 2019, 22:27

    Хоть что то...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6441

    Enter2006 28 ноября 2019, 22:27

    ДААА!! ГОООЛ! )) В "очко" ))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14956

    vka1970 28 ноября 2019, 22:26

    Ух ты, сравняли.
    Время вырвать победу ещё есть.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 28 ноября 2019, 22:22

    Полный пипец, нет слов, позорище

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1406

    DemSerg 28 ноября 2019, 22:20

    Всё заслуженно. Нельзя забивать не имея квалифицированного напа или отличной полузащиты.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1695

    МЯСО87 28 ноября 2019, 22:18

    Унылое г...

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14956

    vka1970 28 ноября 2019, 22:17

    По моему армейцев только что похоронили.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > vka1970 28 ноября 2019, 22:18

    ... да уж...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 ноября 2019, 21:57

    армейцам в перерыве нужно дать смачный волшебный пендель.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6441

    Enter2006 28 ноября 2019, 21:03

    Вчера - Зенит! Сегодня - Краснодар! ЦСКА - продолжай серию! ))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 