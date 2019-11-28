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  • Орлов: «Оскорбляют Дзюбу, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет»

Орлов: «Оскорбляют Дзюбу, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет»

28 ноября 2019, 18:54
21

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал оскорбления фанатов в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Слушайте, оскорбляют всех кого ни попадя. Возьмите любую медиазвезду, а футболисты тоже звезды. Оскорбляют, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет.

– Как вы думаете, на Дзюбу это сильно влияет?

– Мы видим, что не влияет. Молодец, характер у него. Ему вчера после матча задали вопрос, он говорит: «Ну пусть тявкают».

Мне смешно от другого: как РФС таких людей пускает на матч сборной России в Сан-Марино. Он же билеты выдает. Они должны нести ответственность. Сейчас они ищут, как кого наказать. Посмотрим, какой они вывод сделают. Всегда надо искать корень зла. В чем он кроется? Вот это самое главное, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»


Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Россия Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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piligrim1986
1574957138
ды дзюба сам кого хошь облает
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Боцман59rus
1574958279
Караван большую часть матча еле ходит по полю и отбивается ... Футбол по семаку, вот и весь х, у, й)))
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RotBerg
1574958445
Судя по комментам ниже : свинья хрюкает, караван идёт)) Мясным и не снились такие результаты в Европе. Кто нибудь помнит когда Спартак играл весной в еврокубках??)
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Dizgen
1574961282
Гена старый маразматик!!!
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serhio80
1574961885
Собака лает, караван идет, а игрочишка скулит)
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DOCTOR PENALTY
1574964845
В Сан-Марино игрочишке по поводу безобразной игры был дан правильный совет, с тех пор тявкает только одна сторона, вот где собака-то зарыта!
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Plyash
1574967639
Гена,извини конечно, но ты далеко не медиозвезда,но мне всё равно очень и очень хочется тебе сказать так много,что просто слов не хватает и посему просто пошёл ты на х..й.
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paracetamol
1574973825
Заканчивай тему, дядя Гена. Отгрузит Зюба треху свиням и все разговоры сразу прекратятся.
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ufos73
1574986798
ВПЕРВЫЕ ВИЖУ КАК ДЯТЕЛ ЛИЖЕТ ДЕРЕВУ...
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Дядя Серёжа
1574991831
Дружно они как про собак... Собака - друг человека.
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