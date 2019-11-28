Орлов: «Оскорбляют Дзюбу, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал оскорбления фанатов в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Слушайте, оскорбляют всех кого ни попадя. Возьмите любую медиазвезду, а футболисты тоже звезды. Оскорбляют, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет.

– Как вы думаете, на Дзюбу это сильно влияет?

– Мы видим, что не влияет. Молодец, характер у него. Ему вчера после матча задали вопрос, он говорит: «Ну пусть тявкают».

Мне смешно от другого: как РФС таких людей пускает на матч сборной России в Сан-Марино. Он же билеты выдает. Они должны нести ответственность. Сейчас они ищут, как кого наказать. Посмотрим, какой они вывод сделают. Всегда надо искать корень зла. В чем он кроется? Вот это самое главное, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.

«Спартак» за это оштрафовали.

В связи с оскорблениями Дзюба пожаловался в РПЛ.

Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»



