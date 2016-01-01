Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Орлов: «Оскорбляют Дзюбу, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал оскорбления фанатов в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Слушайте, оскорбляют всех кого ни попадя. Возьмите любую медиазвезду, а футболисты тоже звезды. Оскорбляют, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет.

    – Как вы думаете, на Дзюбу это сильно влияет?

    – Мы видим, что не влияет. Молодец, характер у него. Ему вчера после матча задали вопрос, он говорит: «Ну пусть тявкают».

    Мне смешно от другого: как РФС таких людей пускает на матч сборной России в Сан-Марино. Он же билеты выдает. Они должны нести ответственность. Сейчас они ищут, как кого наказать. Посмотрим, какой они вывод сделают. Всегда надо искать корень зла. В чем он кроется? Вот это самое главное, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

    Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»


    Источник: «Эхо Москвы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6288

      piligrim1986 7 минут назад

      ды дзюба сам кого хошь облает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21999

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      "Всегда надо искать корень зла. В чем он кроется?"
      В зюбе и в империи зла.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74612
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru