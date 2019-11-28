Матч «Зенит» – «Спартак» будут комментировать Арустамян и Трушечкин

РПЛ опубликовал программу телетрансляций матчей 18-го тура чемпионата.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прокомментируют Роман Трушечкин и Нобель Арустамян. Центральную встречу тура покажут на телеканале «Матч Премьер».

Суббота, 30 ноября

13:55 (здесь и далее – мск). «Крылья Советов» — «Уфа» («Матч Премьер», Артем Шмельков и Дмитрий Петров)

16:25. «Ростов» — «Урал» («Матч Премьер», Роман Нагучев и Александр Пойда)

18:55. «Ахмат» — «Рубин» («Матч Премьер», Дмитрий Жичкин и Денис Качанов)

Воскресенье, 1 декабря

13:55. «Сочи» — «Оренбург» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)

16:15. «Локомотив» — «Динамо» («Матч Премьер», Константин Генич и Дмитрий Шнякин)

18:25. «Зенит» — «Спартак» («Матч Премьер», Роман Трушечкин и Нобель Арустамян)

Понедельник, 2 декабря

19:15. «Краснодар» — «Тамбов» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)

19:15. ЦСКА — «Арсенал» («Матч ТВ», Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский).

«Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»



