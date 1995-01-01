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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Матч «Зенит» – «Спартак» будут комментировать Арустамян и Трушечкин

    РПЛ опубликовал программу телетрансляций матчей 18-го тура чемпионата.

    Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прокомментируют Роман Трушечкин и Нобель Арустамян. Центральную встречу тура покажут на телеканале «Матч Премьер».

    Суббота, 30 ноября

    13:55 (здесь и далее – мск). «Крылья Советов» — «Уфа» («Матч Премьер», Артем Шмельков и Дмитрий Петров)

    16:25. «Ростов» — «Урал» («Матч Премьер», Роман Нагучев и Александр Пойда)

    18:55. «Ахмат» — «Рубин» («Матч Премьер», Дмитрий Жичкин и Денис Качанов)

    Воскресенье, 1 декабря

    13:55. «Сочи» — «Оренбург» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)

    16:15. «Локомотив» — «Динамо» («Матч Премьер», Константин Генич и Дмитрий Шнякин)

    18:25. «Зенит» — «Спартак» («Матч Премьер», Роман Трушечкин и Нобель Арустамян)

    Понедельник, 2 декабря

    19:15. «Краснодар» — «Тамбов» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)

    19:15. ЦСКА — «Арсенал» («Матч ТВ», Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский).

    «Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»


    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +762

      ZAITZEFF2011 2 минуты назад

      Кому комментировать? Канделаки?

      0
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      Рейтинг: +1996

      Alekxei Z. 28 минут назад

      Да какая разница кто комментирует.Очень мало в структуре матч-тв хороших . Не Черданцев и Шмурнов , уже хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14944

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Матч ТВ безусловный лидер по мерзости. Не показать такую игру...

      0
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      Рейтинг: +1811

      Борат 39 минут назад

      жаль что не гена орлов!
      уж он-то обосновал бы партачам, почему они хофно, а зенит - чемпион!

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