Матч «Зенит» – «Спартак» будут комментировать Арустамян и Трушечкин

РПЛ опубликовал программу телетрансляций матчей 18-го тура чемпионата.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прокомментируют Роман Трушечкин и Нобель Арустамян. Центральную встречу тура покажут на телеканале «Матч Премьер».
Суббота, 30 ноября
13:55 (здесь и далее – мск). «Крылья Советов» — «Уфа» («Матч Премьер», Артем Шмельков и Дмитрий Петров)
16:25. «Ростов» — «Урал» («Матч Премьер», Роман Нагучев и Александр Пойда)
18:55. «Ахмат» — «Рубин» («Матч Премьер», Дмитрий Жичкин и Денис Качанов)
Воскресенье, 1 декабря
13:55. «Сочи» — «Оренбург» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)
16:15. «Локомотив» — «Динамо» («Матч Премьер», Константин Генич и Дмитрий Шнякин)
18:25. «Зенит» — «Спартак» («Матч Премьер», Роман Трушечкин и Нобель Арустамян)
Понедельник, 2 декабря
19:15. «Краснодар» — «Тамбов» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)
19:15. ЦСКА — «Арсенал» («Матч ТВ», Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский).
«Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»