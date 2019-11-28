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  • Матч «Зенит» – «Спартак» будут комментировать Арустамян и Трушечкин

Матч «Зенит» – «Спартак» будут комментировать Арустамян и Трушечкин

28 ноября 2019, 15:55
7

РПЛ опубликовал программу телетрансляций матчей 18-го тура чемпионата.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прокомментируют Роман Трушечкин и Нобель Арустамян. Центральную встречу тура покажут на телеканале «Матч Премьер».

Суббота, 30 ноября

13:55 (здесь и далее – мск). «Крылья Советов» — «Уфа» («Матч Премьер», Артем Шмельков и Дмитрий Петров)

16:25. «Ростов» — «Урал» («Матч Премьер», Роман Нагучев и Александр Пойда)

18:55. «Ахмат» — «Рубин» («Матч Премьер», Дмитрий Жичкин и Денис Качанов)

Воскресенье, 1 декабря

13:55. «Сочи» — «Оренбург» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)

16:15. «Локомотив» — «Динамо» («Матч Премьер», Константин Генич и Дмитрий Шнякин)

18:25. «Зенит» — «Спартак» («Матч Премьер», Роман Трушечкин и Нобель Арустамян)

Понедельник, 2 декабря

19:15. «Краснодар» — «Тамбов» («Матч Премьер», Александр Аксенов и Михаил Меламед)

19:15. ЦСКА — «Арсенал» («Матч ТВ», Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский).

«Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»


Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Арустамян Нобель
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1574946415
Матч ТВ безусловный лидер по мерзости. Не показать такую игру...
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ZAITZEFF2011
1574948077
Кому комментировать? Канделаки?
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subbotaspartak
1574948797
Да, дохрена у них балаболов. Всем бабки и немало. А репортажа игры нет. Да здравствует интернет. Я чаще сейчас звук убираю Под любимую музыку наблюдаю.
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alp
1574949859
лучше, б, набухали ваську уткина и посадили у микрофона.. вот бы шоу вышло!!!
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Frankfurt Am Main
1574952592
Да нормальные пацаны, чем товарищь по имени ЧЕРДАК, тошно слушать эту канарейку!!
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lopatinartemvaa
1574954001
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- http://miorez.2sms.ru
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BuenosArgentina
1574955676
Пожалуйста, только не они... Опять будут показывать нарушения которых не было, "якобы" удаления, "якобы" пенальти и топить за свиней, придётся смотреть теперь без звука
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