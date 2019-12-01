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    «Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

    Телеканал «Матч ТВ» опубликовал расписание на 1 декабря.

    В телепрограмме не запланирован показ центрального матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». В это время канал будет транслировать программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря, начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Зенит» занимает первое место, имея в своем активе 39 очков.
    • «Спартак» – шестой. У московского клуба на 17 баллов меньше.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии51
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      Рейтинг: +3916

      alp 59 секунд назад

      Браво! опять в телевизоре будет вещать это говно

      0
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      Рейтинг: +296

      Ссппааррттаакк 6 минут назад

      Причем по всем каналам как на новый год Путына.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      "Локо" в атаке 8 минут назад

      Пи д0р @ссы!!!

      1
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      Рейтинг: +10220

      vka1970 14 минут назад

      Что то такое я и ожидал.
      Хотят искусственно народу побольше на стадионы загнать и на платные каналы.Они думают , что таким образом Дзюбу меньше обсирать станут ? Наивные.Ну ну.

      0
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      Рейтинг: +1767

      neveldomha > vka1970 8 минут назад

      Кто о ком, а засеря об обсираемом. Не надо к этому приписывать Дзюбу. Если у тебя зуб заболит Дзюба будет виноват. Не умно это. Просто решили, что стоит канал Матч премьер профинансировать за нас счёт.

      1
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      Рейтинг: +3916

      alp > vka1970 1 минуту назад

      причем тут дзюба и наполняемость стадиона? это делается чтобы больше народу заплатило за трансляцию.

      0
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      Рейтинг: +296

      Ссппааррттаакк 14 минут назад

      Министру спорта звезду героя. А Губерниву с Тиной Канделаковной по ДВЕ.

      2
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      Рейтинг: +3324

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Там , хотят всю сборную разогнать по биатлону собрались-а они показывать , да еще этого Губерниева..

      1
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      Рейтинг: +1906

      Челнинец 17 минут назад

      Биатлон люблю, и смотрю, жду с нетерпением, но такой матч можно и по МАТЧ Страна показать в прямом эфире, все таки дерби страны!

      0
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      Рейтинг: +421

      Alejandrrro 18 минут назад

      Начало зимы надо ведь отпраздновать. Не футболом же. Какой климат, такой и вид спорта.

      1
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      Рейтинг: +2128

      erma 22 минуты назад

      Вот вся программа на этот день: «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Прыжки на батуте с Андреем Малаховым», «Перетягивание каната с Ольгой Скабеевой», «Бег в мешках с Еленой Малышевой»

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      Рейтинг: +8367

      silver29 > erma 19 минут назад

      Это госпрограмма обыдлячивания один за бабами подглядывает, другой копается в чужом белье, семейка озабочена Украиной, другая учит лечится самим не отвлекая врачей, нах спорт в России ((((((((

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      Рейтинг: +126

      Hektor 84 22 минуты назад

      За то канделаки везде умничает на тв. Что то от ее платных каналов не видно прибыли. Помнится был платный канал наш футбол. И где он теперь?

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