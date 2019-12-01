«Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

Браво! опять в телевизоре будет вещать это говно
Телеканал «Матч ТВ» опубликовал расписание на 1 декабря.
В телепрограмме не запланирован показ центрального матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». В это время канал будет транслировать программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря, начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает первое место, имея в своем активе 39 очков.
- «Спартак» – шестой. У московского клуба на 17 баллов меньше.