«Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал расписание на 1 декабря.

В телепрограмме не запланирован показ центрального матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». В это время канал будет транслировать программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».