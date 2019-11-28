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  • Журналист Егоров: «Есть доказательства, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака»

Журналист Егоров: «Есть доказательства, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака»

28 ноября 2019, 00:05
26

На матче десятого тура отборочного цикла Евро-2020 Сан-МариноРоссия (0:5) форварда гостей Артема Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Такой информацией располагает обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Есть доказательства, что кричалки в адрес Дзюбы в Сан-Марино кричали болельщики «Спартака». Но я их не скажу», – такую позицию занял журналист.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист-инсайдер - например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Сан-Марино Россия Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (26)
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baden69
1574889141
А разве были сомнения?
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Zubo
1574893483
Я почему-то так и думал...
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paracetamol
1574895920
Знаю, но не скажу! Из детсада журналюга чтоль?
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Диктор
1574909207
Достали уже с этой темой.Значит заслужил раз оскорбляли.
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Play
1574919505
Это конечно топовое заявление - доказательства у меня есть, но я вам их не покажу.
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Дядя Серёжа
1574920420
У меня для вас посылка, только я вам её не отдам, потому что у Тедески паспорта нет. Русского.
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батог
1574921142
Егоров всегда врет !
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vka1970
1574923076
О, опять Егоров проявился. Может расскажет какие он опусы про Карреру писал и что из этого вышло ? И как потом отмазывался от своего же вранья ? Может он в данный момент и прав, но только кто ж ему теперь поверит.
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Rus9I
1574926084
Да всем насрать!!! Самая тупая новость в ленте: Как деревянного обозвали... В Англии матом кроют на стадионе, и ничего, играют. Потому что человек который заплатил деньги и пришел на стадион, может кричать что угодно!!!! А тут бревно обидели, надо президенту пожаловаться!
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ufos73
1574927993
Есть доказательства Что Егоров продажный и даун, но я их не скажу, они и так все на виду ))
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