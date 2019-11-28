Журналист Егоров: «Есть доказательства, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака»

На матче десятого тура отборочного цикла Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5) форварда гостей Артема Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Такой информацией располагает обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Есть доказательства, что кричалки в адрес Дзюбы в Сан-Марино кричали болельщики «Спартака». Но я их не скажу», – такую позицию занял журналист.