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    Журналист Егоров: «Есть доказательства, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака»

    На матче десятого тура отборочного цикла Евро-2020 Сан-МариноРоссия (0:5) форварда гостей Артема Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Такой информацией располагает обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Есть доказательства, что кричалки в адрес Дзюбы в Сан-Марино кричали болельщики «Спартака». Но я их не скажу», – такую позицию занял журналист.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист-инсайдер - например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +48

      Питерский кардинал 45 минут назад

      А этот базар еще актуален?
      Москвичи, не у себя так в Сан-Марино насрут. Убогие "Понаехали тут".
      На хера нужен этот город, чтобы все мошенники в него съезжались со всей России?

      0
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      Рейтинг: +822

      Aston > Питерский кардинал 37 минут назад

      Именно)заберите свое дерьмо из кремля,и все будут счастливы!)))

      0
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      Рейтинг: +1770

      baden69 1 час назад

      А разве были сомнения?

      0
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      Рейтинг: +1823

      Борат 1 час назад

      и ежу понятно, что это были хряки с горящими пуканами)))
      У дзюбы в этом сезоне очков по системе гол+пас больше чем голов у всей тушинской помойки)
      Я уж не говорю, что у него за 5 сезонов трофеев больше, чем у скрипа за 20))))
      Вот умора!!!
      Жду пожар в коментах)))

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