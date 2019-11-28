Журналист Егоров: «Есть доказательства, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака»

На матче десятого тура отборочного цикла Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5) форварда гостей Артема Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Такой информацией располагает обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Есть доказательства, что кричалки в адрес Дзюбы в Сан-Марино кричали болельщики «Спартака». Но я их не скажу», – такую позицию занял журналист.
- В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Артема Дзюбу.
- «Спартак» за это оштрафовали.
- В связи с оскорблениями Дзюба пожаловался в РПЛ.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Журналист-инсайдер - например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.