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    Талалаев – о судействе: «Несправедливо вешать всех собак на Егорова»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поговорил о проблеме российского судейства. Специалист считает несправедливым винить одного главу департамента судейства и инспектирования.

    «Считаю, что при всех проблемах у нас достаточно квалифицированных арбитров, и я вижу, как на сборах они усердно готовятся. Просто, повторюсь, контроля за их работой не хватает. Несправедливо вешать всех собак на Александра Егорова. Но ему этот контроль необходимо наладить», – полагает Талалаев.

    • «Химки» в ФНЛ идут в зоне переходных матчей.
    • Несколько недель назад в РФС на должность главы судейского комитета назначили Ашота Хачатурянца.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21963

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Если они такие квалифицированные по-твоему, нахер их контролировать ?
      Химичь дальше в Химках и побольше молчи, за умного сойдешь.

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