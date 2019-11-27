Талалаев – о судействе: «Несправедливо вешать всех собак на Егорова»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поговорил о проблеме российского судейства. Специалист считает несправедливым винить одного главу департамента судейства и инспектирования.

«Считаю, что при всех проблемах у нас достаточно квалифицированных арбитров, и я вижу, как на сборах они усердно готовятся. Просто, повторюсь, контроля за их работой не хватает. Несправедливо вешать всех собак на Александра Егорова. Но ему этот контроль необходимо наладить», – полагает Талалаев.