Талалаев – о судействе: «Несправедливо вешать всех собак на Егорова»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поговорил о проблеме российского судейства. Специалист считает несправедливым винить одного главу департамента судейства и инспектирования.
«Считаю, что при всех проблемах у нас достаточно квалифицированных арбитров, и я вижу, как на сборах они усердно готовятся. Просто, повторюсь, контроля за их работой не хватает. Несправедливо вешать всех собак на Александра Егорова. Но ему этот контроль необходимо наладить», – полагает Талалаев.
- «Химки» в ФНЛ идут в зоне переходных матчей.
- Несколько недель назад в РФС на должность главы судейского комитета назначили Ашота Хачатурянца.
- В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.
Источник: «Советский спорт»