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  • Талалаев – о судействе: «Несправедливо вешать всех собак на Егорова»

Талалаев – о судействе: «Несправедливо вешать всех собак на Егорова»

27 ноября 2019, 20:20
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поговорил о проблеме российского судейства. Специалист считает несправедливым винить одного главу департамента судейства и инспектирования.

«Считаю, что при всех проблемах у нас достаточно квалифицированных арбитров, и я вижу, как на сборах они усердно готовятся. Просто, повторюсь, контроля за их работой не хватает. Несправедливо вешать всех собак на Александра Егорова. Но ему этот контроль необходимо наладить», – полагает Талалаев.

  • «Химки» в ФНЛ идут в зоне переходных матчей.
  • Несколько недель назад в РФС на должность главы судейского комитета назначили Ашота Хачатурянца.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки Талалаев Андрей Егоров Александр
Комментарии (2)
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paracetamol
1574887562
Егоров да же часть системы, а ее ядро. От периферии он получает энергию и часть ее передает выше.
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portero
1574934303
сам плакал про судеек перед матчем с Чертаново, типо им подсуживают. игра прошла удачно для Химок и судьи стали хорошими.
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