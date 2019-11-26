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  • Арустамян: «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем Миранчуком»

Арустамян: «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем Миранчуком»

26 ноября 2019, 07:23
27

Журналист и комментатор Нобель Арустамян раскрыл некоторые детали возможного ухода из «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

«При принятии решения Миранчуку нужно понимать, как его планируют использовать в новой команде. Если говорить о «Ювентусе», то, насколько я знаю, в нем видят игрока на позицию под нападающим или оттянутого форварда. Тут очень высокая конкуренция: на этой позиции могут сыграть сразу несколько игроков, включая Рэмзи, Дибалу, Бернардески и Косту.

Пока сложно говорить о планах «Юве» на Миранчука: возможно его отдадут в аренду или он будет игроком ротации. Сумма его трансфера (18-20 миллионов) не будет вынуждать тренера обязательно ставить новичка в основу, это небольшие деньги для топ-клуба. Вот в «Милане» шансов на основной состав у Миранчука гораздо больше.

Не случайно, по моей информации, именно «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем и уже обозначил свое желание агентам игрока и даже обсудил конкретные цифры. Причем речь идет о трансфере уже зимой. «Юве» и «Интер» – это, скорее, летняя история. Насколько я знаю, Шпинев (агент футболиста – примечание «Бомбардира») ранней осенью имел встречи в Испании и Германии, так что Италия – не единственный путь для Миранчука. Но это все сторона игрока и работа агентов, ключевой же остается позиция «Локо», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Ювентус Миранчук Алексей Арустамян Нобель
Комментарии (27)
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evgevg13
1574743157
Арустамян всё "знает"
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Dr Metal
1574745647
Ювентус это сразу провал, лавка и полироль. Милан основа, но сегодняшний Милан это только именитое название. Его уровень - Условная уфа
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Cules2013
1574750354
Переход в Милан будет такой же, как Головина в Монако. Плохая идея.
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Garrincha58
1574750860
завтра Лацио или Наполи и так далее и тому подобное до лета
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Decorhome
1574751388
Думаю в Милане ему будет комфортно, чем в Юве
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Патронташ
1574754515
"В очередь, сукины дети, в очередь!" как говорил Шариков.
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m40
1574759355
Если заиграет в Милане, тогда и в Юве сможет. Сейчас же ему там делать нечего, не выдержит конкуренции, загрустит и осядет на лавке. А уверенная игра в Милане поможет раскрепоститься, почувствовать ритм Серии А. Правда и здесь тоже нужно будет выигрывать конкуренцию, но она все же не такая как в Турине
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upiter622
1574770564
Да никому он нах не нужен!
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paracetamol
1574773299
20 лямов несчастных, а говорили про 100. Да и их не дадут. Больше 5 лямов не стоит.
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JTherry
1574796308
с такой игрой в ЛЧ, как с Байером, Миранчуки никому не нужны в топ-клубах Европы, так что Арустамяну пора закончить сочинять свои "инсайды"
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