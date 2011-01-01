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    Арустамян: «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем Миранчуком»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян раскрыл некоторые детали возможного ухода из «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

    «При принятии решения Миранчуку нужно понимать, как его планируют использовать в новой команде. Если говорить о «Ювентусе», то, насколько я знаю, в нем видят игрока на позицию под нападающим или оттянутого форварда. Тут очень высокая конкуренция: на этой позиции могут сыграть сразу несколько игроков, включая Рэмзи, Дибалу, Бернардески и Косту.

    Пока сложно говорить о планах «Юве» на Миранчука: возможно его отдадут в аренду или он будет игроком ротации. Сумма его трансфера (18-20 миллионов) не будет вынуждать тренера обязательно ставить новичка в основу, это небольшие деньги для топ-клуба. Вот в «Милане» шансов на основной состав у Миранчука гораздо больше.

    Не случайно, по моей информации, именно «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем и уже обозначил свое желание агентам игрока и даже обсудил конкретные цифры. Причем речь идет о трансфере уже зимой. «Юве» и «Интер» – это, скорее, летняя история. Насколько я знаю, Шпинев (агент футболиста – примечание «Бомбардира») ранней осенью имел встречи в Испании и Германии, так что Италия – не единственный путь для Миранчука. Но это все сторона игрока и работа агентов, ключевой же остается позиция «Локо», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2018

      Derzkiy1 6 минут назад

      Ну вот ценники более реальные за него 15-20 и клуб Милан ) таким новостям еще можно поверить

      0
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      Рейтинг: +1074

      Decorhome 13 минут назад

      Думаю в Милане ему будет комфортно, чем в Юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11341

      Garrincha58 21 минуту назад

      завтра Лацио или Наполи и так далее и тому подобное до лета

      1
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      Рейтинг: +8827

      Cules2013 30 минут назад

      Переход в Милан будет такой же, как Головина в Монако. Плохая идея.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10536

      vladimir-7 > Cules2013 23 минуты назад

      Сравнил, Головин играет в основе Монако, а Чук будет на лавке.

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      Рейтинг: +732

      fan-man 1 час назад

      Ювентус это сразу провал, лавка и полироль. Милан основа, но сегодняшний Милан это только именитое название. Его уровень - Условная уфа

      2
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      Рейтинг: +661

      evgevg13 2 часа назад

      Арустамян всё "знает"

      2
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      Рейтинг: +10536

      vladimir-7 > evgevg13 25 минут назад

      Арустамян настоящий разведчик.

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