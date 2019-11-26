Арустамян: «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем Миранчуком»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян раскрыл некоторые детали возможного ухода из «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

«При принятии решения Миранчуку нужно понимать, как его планируют использовать в новой команде. Если говорить о «Ювентусе», то, насколько я знаю, в нем видят игрока на позицию под нападающим или оттянутого форварда. Тут очень высокая конкуренция: на этой позиции могут сыграть сразу несколько игроков, включая Рэмзи, Дибалу, Бернардески и Косту.

Пока сложно говорить о планах «Юве» на Миранчука: возможно его отдадут в аренду или он будет игроком ротации. Сумма его трансфера (18-20 миллионов) не будет вынуждать тренера обязательно ставить новичка в основу, это небольшие деньги для топ-клуба. Вот в «Милане» шансов на основной состав у Миранчука гораздо больше.

Не случайно, по моей информации, именно «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем и уже обозначил свое желание агентам игрока и даже обсудил конкретные цифры. Причем речь идет о трансфере уже зимой. «Юве» и «Интер» – это, скорее, летняя история. Насколько я знаю, Шпинев (агент футболиста – примечание «Бомбардира») ранней осенью имел встречи в Испании и Германии, так что Италия – не единственный путь для Миранчука. Но это все сторона игрока и работа агентов, ключевой же остается позиция «Локо», – сказал Арустамян.