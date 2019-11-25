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    Магнуссон: «Гол в ворота «Крыльев Советов» был вопросом времени»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги встречи 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

    «По такой игре главным было открыть счет. Я чувствовал, что это обязательно произойдет. Время шло, но уверенность в победе не покидала. Гол в ворота «Крыльев Советов» был лишь вопросом времени. Когда мы наконец повели в счете, у меня не оставалось никаких сомнений в том, что команда сумеет довести матч до победы.

    Победа очень важна. Мы уже потеряли немало очков, играя против команд, располагающихся ниже нас в таблице. Сейчас необходимо выигрывать все матчи, которые нам предстоят, продолжать движение вперед. Очень рад, что мы поднялись на третью строчку, в последующих играх необходимо закрепить успех», – отметил Магнуссон.

    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка.
    • У лидера – «Зенита» – 39 баллов.

    Источник: Bobsoccer

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    25.11.2019 23:27
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