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  • Магнуссон: «Гол в ворота «Крыльев Советов» был вопросом времени»

Магнуссон: «Гол в ворота «Крыльев Советов» был вопросом времени»

25 ноября 2019, 23:27
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги встречи 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«По такой игре главным было открыть счет. Я чувствовал, что это обязательно произойдет. Время шло, но уверенность в победе не покидала. Гол в ворота «Крыльев Советов» был лишь вопросом времени. Когда мы наконец повели в счете, у меня не оставалось никаких сомнений в том, что команда сумеет довести матч до победы.

Победа очень важна. Мы уже потеряли немало очков, играя против команд, располагающихся ниже нас в таблице. Сейчас необходимо выигрывать все матчи, которые нам предстоят, продолжать движение вперед. Очень рад, что мы поднялись на третью строчку, в последующих играх необходимо закрепить успех», – отметил Магнуссон.

  • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка.
  • У лидера – «Зенита» – 39 баллов.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
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