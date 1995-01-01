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    «Евро-Футбол»: Агент Алексея Миранчука не вeл переговоры с «Ювентусом»

    Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, не вeл переговоры с «Ювентусом» о возможном трансфере игрока.

    По информации источника, на текущий момент стороны не проводили даже стартового раунда переговоров по переходу Миранчука в туринский клуб. Соответственно, никакого согласия от полузащитника на переход в «Ювентус» не было.

    Уточняется, что «Ювентус» проявляет к Алексею исключительно предметный интерес и сейчас собирает информацию о хавбеке «Локомотива», а также проводит неформальные ознакомительные встречи с окружением футболиста.

    Источник: «Евро-Футбол»

    "Евро-Футбол" - российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года.

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