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«Евро-Футбол»: Агент Алексея Миранчука не вeл переговоры с «Ювентусом»

25 ноября 2019, 20:36
5

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, не вeл переговоры с «Ювентусом» о возможном трансфере игрока.

По информации источника, на текущий момент стороны не проводили даже стартового раунда переговоров по переходу Миранчука в туринский клуб. Соответственно, никакого согласия от полузащитника на переход в «Ювентус» не было.

Уточняется, что «Ювентус» проявляет к Алексею исключительно предметный интерес и сейчас собирает информацию о хавбеке «Локомотива», а также проводит неформальные ознакомительные встречи с окружением футболиста.

Источник: «Евро-Футбол»

«Евро-Футбол» – российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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все_будет_AUDI
1574705328
Конечно не вёл это бред
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portero
1574713251
Зато журналисты ведут беседы между собой и ценники озвучивают...
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Plyash
1574718355
Почему-то я не удивляюсь.
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laсotsi
1574721074
Если делаете стaвки -> portal-bet.ru
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Stavropolets
1574740121
Просто о цене не договориль вот и все. Как всегда задрали цену.
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