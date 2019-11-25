«Евро-Футбол»: Агент Алексея Миранчука не вeл переговоры с «Ювентусом»

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, не вeл переговоры с «Ювентусом» о возможном трансфере игрока.
По информации источника, на текущий момент стороны не проводили даже стартового раунда переговоров по переходу Миранчука в туринский клуб. Соответственно, никакого согласия от полузащитника на переход в «Ювентус» не было.
Уточняется, что «Ювентус» проявляет к Алексею исключительно предметный интерес и сейчас собирает информацию о хавбеке «Локомотива», а также проводит неформальные ознакомительные встречи с окружением футболиста.
- Ранее сообщалось, что контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Алексея Миранчука состоялись.
- На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио».
«Евро-Футбол» – российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года.