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    Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от мистера Абрамовича слов: «Давайте подготовимся к продаже»

    Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал информацию о возможной продаже лондонского клуба Романом Абрамовичем.

    «Ни разу не слышал от мистера Абрамовича слов «Давайте подготовимся к продаже» или что-то в этом духе. Из-за политической ситуации появились люди, которые думают, что могут купить «Челси» со скидкой. Мы получали запросы, но нам нечего сказать этим людям.

    Абрамович всегда был близко вовлечен в деятельность «Челси» – с самого первого дня после покупки и сейчас. Он общается с Мариной Грановской – членом совета директоров, которая отвечает за спортивную деятельность – несколько раз в день и каждый день», – сказал Бак.

    • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
    • При нем лондонская команда выиграла 18 трофеев, в том числе пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

    The Telegraph: Абрамович отказался продавать «Челси»

    Источник: The Guardian

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