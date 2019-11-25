Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от мистера Абрамовича слов: «Давайте подготовимся к продаже»

Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал информацию о возможной продаже лондонского клуба Романом Абрамовичем.

«Ни разу не слышал от мистера Абрамовича слов «Давайте подготовимся к продаже» или что-то в этом духе. Из-за политической ситуации появились люди, которые думают, что могут купить «Челси» со скидкой. Мы получали запросы, но нам нечего сказать этим людям.

Абрамович всегда был близко вовлечен в деятельность «Челси» – с самого первого дня после покупки и сейчас. Он общается с Мариной Грановской – членом совета директоров, которая отвечает за спортивную деятельность – несколько раз в день и каждый день», – сказал Бак.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

При нем лондонская команда выиграла 18 трофеев, в том числе пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

The Telegraph: Абрамович отказался продавать «Челси»