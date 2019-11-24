Зидан: «Вокруг Бэйла слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о поведении болельщиков на матче с «Реал Сосьедадом» (3:1) в адрес Гарета Бэйла.

«Надеюсь, болельщики понимают, что освистывать футболистов – неправильно. Мы ждем, что болельщик будет с нами от начала до конца, но мы не силах это контролировать. Я не могу указывать людям, что им делать, но я очень прошу поддерживать всех игроков. Сегодня я доволен нашей игрой. Мы заслуженно победили.

Справедливо ли освистывали Гарета? Не могу оценивать. Знаете, лучших зачастую освистывают, а Бэйл здорово вписался в игру и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень. Он часть команды», – сказал Зидан.