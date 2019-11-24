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    Зидан: «Вокруг Бэйла слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о поведении болельщиков на матче с «Реал Сосьедадом» (3:1) в адрес Гарета Бэйла.

    «Надеюсь, болельщики понимают, что освистывать футболистов – неправильно. Мы ждем, что болельщик будет с нами от начала до конца, но мы не силах это контролировать. Я не могу указывать людям, что им делать, но я очень прошу поддерживать всех игроков. Сегодня я доволен нашей игрой. Мы заслуженно победили.

    Справедливо ли освистывали Гарета? Не могу оценивать. Знаете, лучших зачастую освистывают, а Бэйл здорово вписался в игру и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень. Он часть команды», – сказал Зидан.

    • Во время паузы на матчи сборных Бэйл отпраздновал выход на Евро-2020 с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».
    • Ситуация стала мемом, а мадридские болельщики обиделись на валлийца.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      murealbest 3 часа назад

      На ротан надо дать бейлу

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