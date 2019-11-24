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  • Зидан: «Вокруг Бэйла слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень»

Зидан: «Вокруг Бэйла слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень»

24 ноября 2019, 07:50
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о поведении болельщиков на матче с «Реал Сосьедадом» (3:1) в адрес Гарета Бэйла.

«Надеюсь, болельщики понимают, что освистывать футболистов – неправильно. Мы ждем, что болельщик будет с нами от начала до конца, но мы не силах это контролировать. Я не могу указывать людям, что им делать, но я очень прошу поддерживать всех игроков. Сегодня я доволен нашей игрой. Мы заслуженно победили.

Справедливо ли освистывали Гарета? Не могу оценивать. Знаете, лучших зачастую освистывают, а Бэйл здорово вписался в игру и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень. Он часть команды», – сказал Зидан.

  • Во время паузы на матчи сборных Бэйл отпраздновал выход на Евро-2020 с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».
  • Ситуация стала мемом, а мадридские болельщики обиделись на валлийца.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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murealbest
1574572390
На ротан надо дать бейлу
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OBOLEV
1574659493
По моему это высказывание Линекера. Он ярый противник Мадрида. Ну а то что Бейл потролил меня как балелу мадрида несколько не задело. Главное чтобы начал забивать. А то остановился на значении 2 гола.
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