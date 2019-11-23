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  • Балотелли вернулся к тренировкам с «Брешией» после конфликта с тренером

Балотелли вернулся к тренировкам с «Брешией» после конфликта с тренером

23 ноября 2019, 09:31
1

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли возобновил тренировки с командой.

В четверг главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо выгнал футболиста с занятия, поскольку он недостаточно выкладывался.

По информации Football Italia, на следующий день форвард около 10 минут разговаривал с президентом клуба Массимо Челлино, после чего вернулся к работе в общей группе.

  • Летом Балотелли перешел в «Брешию» на правах свободного агента.
  • В текущем сезоне игрок провел семь матчей и забил два гола.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Брешиа Балотелли Марио
Комментарии (1)
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Decorhome
1574505180
уффф отлегло. И как прошла тренировка?)))
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