Балотелли вернулся к тренировкам с «Брешией» после конфликта с тренером

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли возобновил тренировки с командой.
В четверг главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо выгнал футболиста с занятия, поскольку он недостаточно выкладывался.
По информации Football Italia, на следующий день форвард около 10 минут разговаривал с президентом клуба Массимо Челлино, после чего вернулся к работе в общей группе.
- Летом Балотелли перешел в «Брешию» на правах свободного агента.
- В текущем сезоне игрок провел семь матчей и забил два гола.
Источник: Football Italia