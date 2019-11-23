Балотелли вернулся к тренировкам с «Брешией» после конфликта с тренером

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли возобновил тренировки с командой.

В четверг главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо выгнал футболиста с занятия, поскольку он недостаточно выкладывался.

По информации Football Italia, на следующий день форвард около 10 минут разговаривал с президентом клуба Массимо Челлино, после чего вернулся к работе в общей группе.