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    Агент Маньяков: «Цена Алексея Миранчука для Европы – не больше 10 миллионов»

    Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о стоимости полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «Цена Миранчука для Европы – не больше € 10 млн. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Серьeзных перформансов на европейской арене у него тоже ещe не было.

    Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план. Игра в РПЛ отходит на второй план», – сказал Маньяков.

    • В текущем сезоне Миранчук принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
    • Ранее итальянские СМИ сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

    Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      Ушат Помоев 14 минут назад

      Согласен не больше 10 можно платить!это Зенит да можно и за 30ку купить!

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      Рейтинг: +436

      alarm 50 минут назад

      самому игроку что-то в голову ударило, раз не понимает, что 3 раза выпустят, не отметится ничем и сядет на лавку. лучше бы в средний клуб шёл. а то замахнулся сразу на топ - а по итогу всё равно окажется в каком-нибудь спартаке, который к тому моменту будет в фнл.

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