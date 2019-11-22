Агент Маньяков: «Цена Алексея Миранчука для Европы – не больше 10 миллионов»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о стоимости полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Цена Миранчука для Европы – не больше 10 миллионов евро. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Серьeзных перформансов на европейской арене у него тоже ещe не было.

Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план. Игра в РПЛ отходит на второй план», – сказал Маньяков.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

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