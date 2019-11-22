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  • Агент Маньяков: «Цена Алексея Миранчука для Европы – не больше 10 миллионов»

Агент Маньяков: «Цена Алексея Миранчука для Европы – не больше 10 миллионов»

22 ноября 2019, 19:25
10

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о стоимости полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Цена Миранчука для Европы – не больше 10 миллионов евро. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Серьeзных перформансов на европейской арене у него тоже ещe не было.

Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план. Игра в РПЛ отходит на второй план», – сказал Маньяков.

  • В текущем сезоне Миранчук принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
  • Ранее итальянские СМИ сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (10)
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Ушат Помоев
1574442513
Согласен не больше 10 можно платить!это Зенит да можно и за 30ку купить!
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InterMilLano1908
1574445030
Ну я тоже не поддерживаю всю эту вакханалию, но он стоит больше 10, минимум 15-18
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САДЫЧОК
1574445466
Он , чё прикалывается , с такой фамилией ходить ?!
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starche
1574447770
Они и паре этого не стоят.
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все_будет_AUDI
1574452837
И че. Все равно не заиграет в Европе
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Давид59
1574454492
Меня заинтересовал заголовок - я думал, что у маньяков появился свой агент
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vladimirlapin
1574470321
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Etiainen
1574483013
Лол, ты кто вообще такой?) Заткнись маньяк
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