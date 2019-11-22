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  • «Зенит» – об оскорблениях Дзюбы: «Если от РФС поступит распоряжение не пускать нарушителей на «Газпром Арену», мы примем меры»

«Зенит» – об оскорблениях Дзюбы: «Если от РФС поступит распоряжение не пускать нарушителей на «Газпром Арену», мы примем меры»

22 ноября 2019, 16:50
24

«Зенит» запретит проходить на стадион фанатам, оскорблявшим форварда сборной России Артема Дзюбу, если об этом попросит РФС, пишет телеграм-канал «Мутко против».

«Если от РФС поступит соответствующее распоряжение не пускать нарушителей на «Газпром Арену», «Зенит», конечно, примет меры, что касается самого расследования инцидента, оно также находится в компетенции РФС» – сообщили в пресс-службе «Зенита».

  • Во время матча десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России (0:5) фанаты гостей оскорбляли Дзюбу. Кроме того, они выкрикивали имена лидеров фашистского движения, за что могут последовать санкции.

Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать


Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Зенит Россия Сан-Марино Дзюба Артем
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1574435522
Пускай-не-пускай, всё-равно получишь *****! ( извините, что не в рифму). Дзюба оказался крайне неудачным пропагандистским проектом нашей любимой партии, теперь за всех за них и получает в грызло.
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Yev
1574436578
Вообще, как-то странно повели себя болельщики Зенита: никто (или лучше сказать мало) не заступился и не поддержал Артёма. Теперь это странное заявление. Не понятно и еще более не приятно. Можно бы было более активней о себе и своей позиции заявить. Артёму - удачи и не раскисать, не обращай внимание на дебилов!!!
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paracetamol
1574437464
Это правильно! Хофнюки пусть телик смотрят. С пивом и селедкой.
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Путник 13
1574438250
Конечно свинство ..что тут говорить . Чем меньше быдла на стадионах- тем лучше для всех.
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Диктор
1574439436
Прочитал все нижние коменты-спрашивается какое вам дело до отношений Дзюбы и его бывших поклонников.Ну не могут они простить иудства ему.Это их право.Пусть предательство будет на совести Дзюбы.
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portero
1574439534
О как, а каже свобода, в АПЛ болелы тоже чморят тех кто им не нравится, да и в других лигах, или теперь перед матчем тексты будут раздавать, кому и что можно кричать , слава великому пу.. .
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Кузьмич на трибуне
1574442299
Представляю дикий визг, когда все громкокричалели в адрес капитана сборной получат красную карточку до конца сезона.
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ufos73
1574444307
Бомжи и газик вообще окуели! Если бы такое кричали в адрес другого кривоногого, ни одна бы болотная жаба не квакнула! А тут подняли плач, почти уже каждый бомж высказался, и все валят на Спартак, хотя нет ни одного доказательства! История очень напоминает ту, что была с крнефеевым и великом...
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Чец
1574447929
Прочитал комменты и подумал: с таким положением в нашем футболе такие послания, как в адрес дзюбы, будут раздаваться в адрес судей, чиновников от РФС и прочих высокопоставленных лиц нашего футбола.
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kliker
1574467103
Обломись. УЕФА борется с таким явлением как "Расизм", а не "Дзюбасизм".
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