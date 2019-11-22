«Зенит» – об оскорблениях Дзюбы: «Если от РФС поступит распоряжение не пускать нарушителей на «Газпром Арену», мы примем меры»

«Зенит» запретит проходить на стадион фанатам, оскорблявшим форварда сборной России Артема Дзюбу, если об этом попросит РФС, пишет телеграм-канал «Мутко против».

«Если от РФС поступит соответствующее распоряжение не пускать нарушителей на «Газпром Арену», «Зенит», конечно, примет меры, что касается самого расследования инцидента, оно также находится в компетенции РФС» – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Во время матча десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России (0:5) фанаты гостей оскорбляли Дзюбу. Кроме того, они выкрикивали имена лидеров фашистского движения, за что могут последовать санкции.

Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать



