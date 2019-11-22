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  • Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать

Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать

22 ноября 2019, 07:40
73

Во время матча десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России (0:5) фанаты гостей оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Кроме того, они выкрикивали имена лидеров фашистского движения, за что могут последовать санкции.

«События на матче в Сан-Марино могут обернуться большими проблемами для РФС и сборной России, чем представляется сейчас.

На трибунах было не только похабное скандирование в адрес Артема Дзюбы, но и, как отмечают очевидцы, упоминание лидеров фашистского движения и соответствующие приветствия со стороны группы россиян.

Спецкор «Матч ТВ» Антон Анисимов работал на игре в Серравалле, слышал, что неслось с трибуны, а потом общался с болельщиками, давно посещающими гостевые игры сборной, в том числе, с детьми, с семьями. Они рассказали и о нацистских приветствиях со стороны некоторых зрителей, очевидно, граждан Российской Федерации, а не Сан-Марино», – информирует журналист Артем Локалов.

  • Одно из возможных наказаний за фашистские выкрики – дисквалификация гостевого сектора сборной России на ближайших выездных матчах.
  • Оскорбляя Дзюбу, фанаты кричали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***».
  • Ближайший матч россияне проведут весной.

Источник: телеграм-канал Артема Локалова

Спортивный журналист, бывший автор «Советского спорта». Аудитория в телеграме - более 2,7 тысячи подписчиков.

Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Сан-Марино Россия
Комментарии (73)
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Great Tartaria
1574401108
Больше похоже на то, что обливают говном и наговаривают, за то что Льва оскорбили!!! 1 что они там кричали? Дзюба Дзюба Власов, Гитлер ?))) 2 может там были агенты Киева? или госдепа)))) 3 почему тогда про Оздоева, Гильерме Ахметова, Фернандеса ничего не кричали фашисты? что то мне не верится в эту новость
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Grom1987
1574402703
Бред,кто-то устроил провокацию и эти кто-то не имеют никакого отношения к футболу. Для здравомыслящих людей это очевидно!
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vladimir-7
1574403656
Наши болельщики не могли такое выкрикивать в адрес нашей команды, да еще в чужой стране. Здесь нужно внимательно искать, кому это выгодно и чего они добивались?
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Kijang
1574405801
Ну, когда же РФС поумнеет? все же очень просто: - снимаешь весь матч трибуну - идентифицируешь людей по прилетам +-3 дня - передаешь данные в иммиграционную службу страны - Шенген людям закрывают и вносят в лист(они это могут делать без обьяснений) - эти уроды потом дома получат люлей от семьи и будут 5 лет сидеть безвыездно занавес!!!
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portero
1574409951
Точно кричали???? Или так удобнее статью экстремизм приписать, что наиболее вероятно.
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Кузьмич на трибуне
1574412558
Как не отпирались болельщики Спартака , все таки на них падает основное обвинение. Ну что поделать. Ну не любят они Дзюбу. И плевать они хотели на то что он капитан сборной и главный бомбардир сборной. Им не впервой капитана матом крыть. Они и Глушакова во весь голос матом крыли. Да что там Глушакова? Они и Федуна и Родионова так же спокойно материи. Им можно. Они спартачи.
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Вомбат
1574414687
Как вы все не понимаете-то? Дело не в том, что приехали 2 автобуса болельщиков Спартака, чтобы послать Дзюбу и даже не в том, что среди них затесались провокаторы. Дело в том, что людей, которые пытаются внести раскол в ряды сборной России накануне чемпионата Европы устойчиво поддерживает большинство русскоязычных любителей футбола. Болельщики Спартака объединились с украинскими любителями футбола, которые на 70% русскоязычные и ходят на наши спортивные сайты чаще, чем на свои незалежные. Они все вместе ставят плюсы под комментариями типа "Дзюба, иди на 3 буквы вместе с Черчесовым, Ракицким и газпром-клубом". И все вместе ставят минусы под комментариями осуждающими это. Их плюсы и минусы перевешивают наши, потому что болельщиков Спартака в сумме с хейтерами России (каковы за редким исключением все украинские любители футбола) в абсолютном выражении оказалось больше, чем психически нормальных российских болельщиков. Вот это действительно страшно.
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Vis-ok
1574417739
Просто за.****, вот лично меня бесит эта романтика между черчесовым и дзюбой( прям замуж за дзюбова) везде Дзюба,Дзюба.Капитанов тоже надо менять когда они не в форме, вон Роналду меняют, ничего.Нужно и другим доверять
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morgan59
1574420063
Как же активно болельщики Спартака защищаются . минусуют каждого , кто встал против хамства с трибун.
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Igreks
1574422583
Виявляється в Росії все таки є нацики і фашики))) А то про Україну постійно, тримайте порцию
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