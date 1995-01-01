Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать

Не знаешь уж откуда прилетит....
Интересно другое....
Голоса приличных болел слышны не были,
а выделили из общего шума именно этих психически больных.
РФС пора призадуматься,если не хотят худшего.
А то ,от мертвага осла уши ,а не ЕВРО... УЕФА шутить не будет.
Во время матча десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России (0:5) фанаты гостей оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Кроме того, они выкрикивали имена лидеров фашистского движения, за что могут последовать санкции.
«События на матче в Сан-Марино могут обернуться большими проблемами для РФС и сборной России, чем представляется сейчас.
На трибунах было не только похабное скандирование в адрес Артема Дзюбы, но и, как отмечают очевидцы, упоминание лидеров фашистского движения и соответствующие приветствия со стороны группы россиян.
Спецкор «Матч ТВ» Антон Анисимов работал на игре в Серравалле, слышал, что неслось с трибуны, а потом общался с болельщиками, давно посещающими гостевые игры сборной, в том числе, с детьми, с семьями. Они рассказали и о нацистских приветствиях со стороны некоторых зрителей, очевидно, граждан Российской Федерации, а не Сан-Марино», – информирует журналист Артем Локалов.
- Одно из возможных наказаний за фашистские выкрики – дисквалификация гостевого сектора сборной России на ближайших выездных матчах.
- Оскорбляя Дзюбу, фанаты кричали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***».
- Ближайший матч россияне проведут весной.
Спортивный журналист, бывший автор «Советского спорта». Аудитория в телеграме - более 2,7 тысячи подписчиков.