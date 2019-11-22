Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать

Во время матча десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России (0:5) фанаты гостей оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Кроме того, они выкрикивали имена лидеров фашистского движения, за что могут последовать санкции.

«События на матче в Сан-Марино могут обернуться большими проблемами для РФС и сборной России, чем представляется сейчас.

На трибунах было не только похабное скандирование в адрес Артема Дзюбы, но и, как отмечают очевидцы, упоминание лидеров фашистского движения и соответствующие приветствия со стороны группы россиян.

Спецкор «Матч ТВ» Антон Анисимов работал на игре в Серравалле, слышал, что неслось с трибуны, а потом общался с болельщиками, давно посещающими гостевые игры сборной, в том числе, с детьми, с семьями. Они рассказали и о нацистских приветствиях со стороны некоторых зрителей, очевидно, граждан Российской Федерации, а не Сан-Марино», – информирует журналист Артем Локалов.