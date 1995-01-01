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    Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать

    Во время матча десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России (0:5) фанаты гостей оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Кроме того, они выкрикивали имена лидеров фашистского движения, за что могут последовать санкции.

    «События на матче в Сан-Марино могут обернуться большими проблемами для РФС и сборной России, чем представляется сейчас.

    На трибунах было не только похабное скандирование в адрес Артема Дзюбы, но и, как отмечают очевидцы, упоминание лидеров фашистского движения и соответствующие приветствия со стороны группы россиян.

    Спецкор «Матч ТВ» Антон Анисимов работал на игре в Серравалле, слышал, что неслось с трибуны, а потом общался с болельщиками, давно посещающими гостевые игры сборной, в том числе, с детьми, с семьями. Они рассказали и о нацистских приветствиях со стороны некоторых зрителей, очевидно, граждан Российской Федерации, а не Сан-Марино», – информирует журналист Артем Локалов.

    • Одно из возможных наказаний за фашистские выкрики – дисквалификация гостевого сектора сборной России на ближайших выездных матчах.
    • Оскорбляя Дзюбу, фанаты кричали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***».
    • Ближайший матч россияне проведут весной.

    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

    Спортивный журналист, бывший автор «Советского спорта». Аудитория в телеграме - более 2,7 тысячи подписчиков.

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7687

      alex1951 3 минуты назад

      Не знаешь уж откуда прилетит....
      Интересно другое....
      Голоса приличных болел слышны не были,
      а выделили из общего шума именно этих психически больных.
      РФС пора призадуматься,если не хотят худшего.
      А то ,от мертвага осла уши ,а не ЕВРО... УЕФА шутить не будет.

      0
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      Рейтинг: +423

      alarm 6 минут назад

      тупые свиньи, ещё и сборную подставили.

      -2
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      Рейтинг: +320

      Grom1987 15 минут назад

      Бред,кто-то устроил провокацию и эти кто-то не имеют никакого отношения к футболу. Для здравомыслящих людей это очевидно!

      2
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      Рейтинг: +1

      Питерский кардинал 21 минуту назад

      Это провокация.
      Пусть по паспортам ищут этих людей и наказывают.

      1
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      Рейтинг: +8240

      silver29 21 минуту назад

      Кстати посмотрите как изменились формулировки о причастности людей выкрикивающих в адрес зюбы, сначала было категорическое это болельщики Спартака, т.е. мотивировано и притянуто за уши подконтрольными сениту СМИ. А в итоге окажется, что это гости из северной столицы.

      4
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      Рейтинг: +549

      SPbZenit12 > silver29 4 минуты назад

      С чего вдруг фанатам Зенита такое кричать про Дзюбу? А вот Москва как раз может таким образом ликвидировать Дзюбу.

      0
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      Рейтинг: +8240

      silver29 > SPbZenit12 3 секунды назад

      Ты прям как опер из 1937 года, "тебя назначили виновным, потому-что больше некого".

      0
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      Рейтинг: +3028

      InterMilLano1908 28 минут назад

      Это все сальнопитеки

      0
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      Рейтинг: +8240

      silver29 34 минуты назад

      Начались фантазии (((( не удивлюсь если фанам припишут, что они были в нацисткой форме (((( полный БРЕД !!!! Один слепой увидел, другой глухой услышал и понеслось. При том после матча со стороны УЕФА не было замечаний.

      6
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      Рейтинг: +130

      Great Tartaria 41 минуту назад

      Больше похоже на то, что обливают говном и наговаривают, за то что Льва оскорбили!!!
      1 что они там кричали? Дзюба Дзюба Власов, Гитлер ?)))
      2 может там были агенты Киева? или госдепа))))
      3 почему тогда про Оздоева, Гильерме Ахметова, Фернандеса ничего не кричали фашисты?
      что то мне не верится в эту новость

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      Рейтинг: +1743

      neveldomha 52 минуты назад

      А не каклы ли это?

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      Рейтинг: +455

      JI e x a 54 минуты назад

      это не фанаты, это тупое стадо, активное меньшинство, которое своим поведением позорит целую страну.

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