Главные новости утра. Алексеем Миранчуком интересуются «Ювентус», «Милан», «Лацио»; россияне кричали имена фашистов в Сан-Марино

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Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать
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Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания
Источник: Бомбардир.ру