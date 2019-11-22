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Главные новости утра. Алексеем Миранчуком интересуются «Ювентус», «Милан», «Лацио»; россияне кричали имена фашистов в Сан-Марино

22 ноября 2019, 12:00

«Вы всегда будете в наших сердцах». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

Фанаты сборной России в Сан-Марино, помимо оскорблений Дзюбы, кричали имена лидеров фашистов. УЕФА за это может наказать

Онана: «Клубы не доверяют темнокожим вратарям, потому что таким не хватает внимательности»

«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»

Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания

Источник: Бомбардир.ру
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