«Вы всегда будете в наших сердцах». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

Маурисио Покеттино уволен из «Тоттенхэма». Перед отбытием с клубной базы специалист оставил футболистам послание в зале для теоретических занятий. Фото доступно ниже.
«Большое спасибо вам всем. Мы не можем говорить «до свидания». Вы всегда будете в наших сердцах», – написал аргентинец от лица тренерского штаба.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27-го мая 2014 года.
- Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
- Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
«Тоттенхэм» и Покеттино устали друг от друга. И как же от этого грустно :(
Источник: твиттер Хесуса Переса