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  • «Вы всегда будете в наших сердцах». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

«Вы всегда будете в наших сердцах». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

22 ноября 2019, 06:53
3

Маурисио Покеттино уволен из «Тоттенхэма». Перед отбытием с клубной базы специалист оставил футболистам послание в зале для теоретических занятий. Фото доступно ниже.

«Большое спасибо вам всем. Мы не можем говорить «до свидания». Вы всегда будете в наших сердцах», – написал аргентинец от лица тренерского штаба.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27-го мая 2014 года.
  • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
  • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Тоттенхэм» и Покеттино устали друг от друга. И как же от этого грустно :(

Источник: твиттер Хесуса Переса
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (3)
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Rustam aka OkS
1574400340
Нет,я не плачу,это не справедливость боссов Тоттенхэма в глаз попало(
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Decorhome
1574410830
Очень жаль что его заменили. Не думаю что Мауриньо будет лучше
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AHTUNGBOL
1574410936
Блин, это судьба тренера, что вы все сожалеете, как-будто его убили, может он пойдёт в Баварию и возьмёт ЛЧ или с Аргентиной выиграет ЧМ, что ни делается - всё к лучшему...
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