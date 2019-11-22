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    «Вы всегда будете в наших сердцах». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

    Маурисио Покеттино уволен из «Тоттенхэма». Перед отбытием с клубной базы специалист оставил футболистам послание в зале для теоретических занятий. Фото доступно ниже.

    «Большое спасибо вам всем. Мы не можем говорить «до свидания». Вы всегда будете в наших сердцах», – написал аргентинец от лица тренерского штаба.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27-го мая 2014 года.
    • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
    • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    «Тоттенхэм» и Покеттино устали друг от друга. И как же от этого грустно :(

    Источник: твиттер Хесуса Переса

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    22.11.2019 06:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 22 ноября 2019, 11:22

      Блин, это судьба тренера, что вы все сожалеете, как-будто его убили, может он пойдёт в Баварию и возьмёт ЛЧ или с Аргентиной выиграет ЧМ, что ни делается - всё к лучшему...

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 22 ноября 2019, 11:20

      Очень жаль что его заменили. Не думаю что Мауриньо будет лучше

      0
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 22 ноября 2019, 08:25

      Нет,я не плачу,это не справедливость боссов Тоттенхэма в глаз попало(

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