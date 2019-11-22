Кокорин: «Рад играть хотя бы в двухсторонках»

Нападающий Александр Кокорин продолжает тренироваться с «Зенитом». В официальных матчах игрок сможет участвовать только весной.
– Сергей Семак сказал, что вы уже сейчас готовы выходить на поле в официальных встречах.
– Видите как – значит, со стороны в любом случае виднее. Рад принимать участие даже в двухсторонках. Весь акцент на том, чтобы подвести меня к матчам. Уже два месяца в тренировках.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
- После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
- В октябре 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.
Источник: «Спорт-Экспресс»