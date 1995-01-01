Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Кокорин: «Рад играть хотя бы в двухсторонках»

    Нападающий Александр Кокорин продолжает тренироваться с «Зенитом». В официальных матчах игрок сможет участвовать только весной.

    – Сергей Семак сказал, что вы уже сейчас готовы выходить на поле в официальных встречах.

    – Видите как – значит, со стороны в любом случае виднее. Рад принимать участие даже в двухсторонках. Весь акцент на том, чтобы подвести меня к матчам. Уже два месяца в тренировках.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
    • После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
    • В октябре 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1038

      Decorhome 16 секунд назад

      Это лучше чем в бутырке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1403

      starche 26 минут назад

      Ждем и надеемся.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru