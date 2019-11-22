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Кокорин: «Рад играть хотя бы в двухсторонках»

22 ноября 2019, 10:48
4

Нападающий Александр Кокорин продолжает тренироваться с «Зенитом». В официальных матчах игрок сможет участвовать только весной.

– Сергей Семак сказал, что вы уже сейчас готовы выходить на поле в официальных встречах.

– Видите как – значит, со стороны в любом случае виднее. Рад принимать участие даже в двухсторонках. Весь акцент на том, чтобы подвести меня к матчам. Уже два месяца в тренировках.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
  • После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
  • В октябре 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (4)
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starche
1574409454
Ждем и надеемся.
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Decorhome
1574411018
Это лучше чем в бутырке
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portero
1574415955
Ктоб сомневался, чем срок мотать , на воле всяко лучше.
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RotBerg
1574416378
Должен на поле вернуться в два раза сильнее. То же и к Мамаю относится
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