Кокорин: «Рад играть хотя бы в двухсторонках»

Нападающий Александр Кокорин продолжает тренироваться с «Зенитом». В официальных матчах игрок сможет участвовать только весной.

– Сергей Семак сказал, что вы уже сейчас готовы выходить на поле в официальных встречах.

– Видите как – значит, со стороны в любом случае виднее. Рад принимать участие даже в двухсторонках. Весь акцент на том, чтобы подвести меня к матчам. Уже два месяца в тренировках.