Главные новости дня. Джикия – единственный россиянин в топ-100 игроков отбора Евро-2020, «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19148

      VVM1964 20 минут назад

      Это ответ тем недоумкам , которые ставят под сомнение качество игры Джикии .

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