Главные новости дня. Джикия – единственный россиянин в топ-100 игроков отбора Евро-2020, «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

Джикия – единственный россиянин в топ-100 рейтинга лучших игроков отбора Евро-2020. Дзюба – на 195-м месте.

Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию».

La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года.

Семак – об интересе «Зенита» к Андерссону: «Не занимаюсь поиском главного тренера для клуба».

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже.

Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии.

Sport Mediaset: «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере Алексея Миранчука.

В Португалии сообщили, что у игрока «Атлетико» Коке нашли тонну гашиша. Его перепутали с другим Коке.

Моуринью в 2015-м году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм».