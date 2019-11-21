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  • Главные новости дня. Джикия – единственный россиянин в топ-100 игроков отбора Евро-2020, «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

Главные новости дня. Джикия – единственный россиянин в топ-100 игроков отбора Евро-2020, «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

21 ноября 2019, 22:01
5

Джикия – единственный россиянин в топ-100 рейтинга лучших игроков отбора Евро-2020. Дзюба – на 195-м месте.

Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию».

La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года.

Семак – об интересе «Зенита» к Андерссону: «Не занимаюсь поиском главного тренера для клуба».

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже.

Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии.

Sport Mediaset: «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере Алексея Миранчука.

В Португалии сообщили, что у игрока «Атлетико» Коке нашли тонну гашиша. Его перепутали с другим Коке.

Моуринью в 2015-м году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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VVM1964
1574363624
Это ответ тем недоумкам , которые ставят под сомнение качество игры Джикии .
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vka1970
1574365446
Жора, наше Вам с кисточкой. Уважуха.
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slavа0508
1574400526
Вот и ответ всем критикам Черчесова,,,,,как можно играть на равных с Бельгией,,когда в 100 только один игрок в 200 два,,,,,
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