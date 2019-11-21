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  • Джикия – единственный россиянин в топ-100 рейтинга лучших игроков отбора Евро-2020. Дзюба – на 195-м месте

Джикия – единственный россиянин в топ-100 рейтинга лучших игроков отбора Евро-2020. Дзюба – на 195-м месте

21 ноября 2019, 12:18
12

На сайте УЕФА представлен рейтинг FedEx Performance Zone, который определил лучших игроков отборочного турнира Евро-2020.

Голландский нападающий Мемфис Депай стал лидером рейтинга, набрав 2607 очков. Лучшим россиянином стал защитник Георгий Джикия с 956 очками, он занял 69-е место в рейтинге.

Полузащитника Дениса Черышева (806 очков) определили на 106-е место в рейтинге. Хавбек Александр Головин стал 180-м (645 очков), форвард Артем Дзюба получил 625 очков и занял 195-е место.

Топ-10 рейтинга:

1. Мемфис Депай (Голландия) — 2607 очков;
2. Френки Де Йонг (Голландия) — 2518 очков;
3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401 очко;
4. Маттейс Де Лигт (Голландия) — 2195 очков;
5. Яспер Силлессен (Голландия) — 1885 очков;
6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878 очков;
7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847 очков;
8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785 очков;
9. Серхио Рамос (Испания) — 1783 очка;
10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763 очка.

Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Нидерланды Дзюба Артем Джикия Георгий Черышев Денис Депай Мемфис Головин Александр
Комментарии (12)
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Nesterenko
1574329177
Интересно, сборная Украины заняла в группе, где играла Португалия, первое место, при этом в десятке рейтинга целых три португальца и ни одного украинца, это как так?
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Fraer123
1574332177
Дзюба увидит то что он 195-й ,и снова обидеться , и ФАН будет искать этих людей кто поставил его на это место !!!! Неужели РФС не понимает что болельщики всегда правы !!!!
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AZ
1574332865
Голландия в топе)
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InterMilLano1908
1574333054
Тсюпа негодует!!!
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NotFound
1574333390
Хорошо что не Фернандес или Гильерме =)
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Бухбух
1574339927
Забивая только Сан-Марино, Кипру высоко не взлетишь.
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Plyash
1574341087
Джикия на 69 месте в рейтинге? Даже не знаю,как к этому отнестись,настолько неожиданно,но всё таки приятно.
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Диктор
1574350152
За Джикию очень приятно,а Дзюба ну так он чересчур переоценненая личность -чересчур его распиарили.
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