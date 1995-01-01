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    Джикия – единственный россиянин в топ-100 рейтинга лучших игроков отбора Евро-2020. Дзюба – на 195-м месте

    На сайте УЕФА представлен рейтинг FedEx Performance Zone, который определил лучших игроков отборочного турнира Евро-2020.

    Голландский нападающий Мемфис Депай стал лидером рейтинга, набрав 2607 очков. Лучшим россиянином стал защитник Георгий Джикия с 956 очками, он занял 69-е место в рейтинге.

    Полузащитника Дениса Черышева (806 очков) определили на 106-е место в рейтинге. Хавбек Александр Головин стал 180-м (645 очков), форвард Артем Дзюба получил 625 очков и занял 195-е место.

    Топ-10 рейтинга:

    1. Мемфис Депай (Голландия) — 2607 очков;
    2. Френки Де Йонг (Голландия) — 2518 очков;
    3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401 очко;
    4. Маттейс Де Лигт (Голландия) — 2195 очков;
    5. Яспер Силлессен (Голландия) — 1885 очков;
    6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878 очков;
    7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847 очков;
    8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785 очков;
    9. Серхио Рамос (Испания) — 1783 очка;
    10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763 очка.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +147

      NotFound 2 минуты назад

      Хорошо что не Фернандес или Гильерме =)

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      Рейтинг: +2992

      InterMilLano1908 8 минут назад

      Тсюпа негодует!!!

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      Рейтинг: +1287

      AZ 11 минут назад

      Голландия в топе)

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      Рейтинг: +45

      Fraer123 23 минуты назад

      Дзюба увидит то что он 195-й ,и снова обидеться , и ФАН будет искать этих людей кто поставил его на это место !!!! Неужели РФС не понимает что болельщики всегда правы !!!!

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      Рейтинг: +2556

      Nesterenko 1 час назад

      Интересно, сборная Украины заняла в группе, где играла Португалия, первое место, при этом в десятке рейтинга целых три португальца и ни одного украинца, это как так?

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      Рейтинг: +2272

      Dgad > Nesterenko 1 час назад

      Так это же индивидуальные действия игрока они от результата не зависят

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