Джикия – единственный россиянин в топ-100 рейтинга лучших игроков отбора Евро-2020. Дзюба – на 195-м месте

На сайте УЕФА представлен рейтинг FedEx Performance Zone, который определил лучших игроков отборочного турнира Евро-2020.

Голландский нападающий Мемфис Депай стал лидером рейтинга, набрав 2607 очков. Лучшим россиянином стал защитник Георгий Джикия с 956 очками, он занял 69-е место в рейтинге.

Полузащитника Дениса Черышева (806 очков) определили на 106-е место в рейтинге. Хавбек Александр Головин стал 180-м (645 очков), форвард Артем Дзюба получил 625 очков и занял 195-е место.

Топ-10 рейтинга:

1. Мемфис Депай (Голландия) — 2607 очков;

2. Френки Де Йонг (Голландия) — 2518 очков;

3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401 очко;

4. Маттейс Де Лигт (Голландия) — 2195 очков;

5. Яспер Силлессен (Голландия) — 1885 очков;

6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878 очков;

7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847 очков;

8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785 очков;

9. Серхио Рамос (Испания) — 1783 очка;

10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763 очка.

