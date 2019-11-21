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    Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии

    Руководитель Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку после поражения национальной команды от Италии (1:9) в отборе Евро-2020 года, сообщает Sputnik.

    Решение об уходе Ванецяна было принято на заседании исполкома Федерации футбола Армении. «В результате обсуждения я предложил членам исполкома принять мою отставку. В исполкоме было долгое обсуждение», — сказал Ванецян.

    Член исполкома ФФА Рубен Рубинян сказал, что отставка Ванецяна была принята. 23 декабря состоится очередное собрание, на котором планируется выбрать нового председателя федерации и новый исполком.

    По словам Рубиняна, причины отставки Ванецяна – чисто футбольные. Ванецян отметил, что никакой политической подоплеки в его решении нет.

    Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в одном матче


    Источник: Sputnik

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4853

      84aivengo 10 минут назад

      тут руководство должно в отставку подать ...

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