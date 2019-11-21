Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии

Руководитель Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку после поражения национальной команды от Италии (1:9) в отборе Евро-2020 года, сообщает Sputnik.

Решение об уходе Ванецяна было принято на заседании исполкома Федерации футбола Армении. «В результате обсуждения я предложил членам исполкома принять мою отставку. В исполкоме было долгое обсуждение», — сказал Ванецян.

Член исполкома ФФА Рубен Рубинян сказал, что отставка Ванецяна была принята. 23 декабря состоится очередное собрание, на котором планируется выбрать нового председателя федерации и новый исполком.

По словам Рубиняна, причины отставки Ванецяна – чисто футбольные. Ванецян отметил, что никакой политической подоплеки в его решении нет.

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в одном матче



