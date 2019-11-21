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  • Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии

Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии

21 ноября 2019, 18:14
5

Руководитель Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку после поражения национальной команды от Италии (1:9) в отборе Евро-2020 года, сообщает Sputnik.

Решение об уходе Ванецяна было принято на заседании исполкома Федерации футбола Армении. «В результате обсуждения я предложил членам исполкома принять мою отставку. В исполкоме было долгое обсуждение», — сказал Ванецян.

Член исполкома ФФА Рубен Рубинян сказал, что отставка Ванецяна была принята. 23 декабря состоится очередное собрание, на котором планируется выбрать нового председателя федерации и новый исполком.

По словам Рубиняна, причины отставки Ванецяна – чисто футбольные. Ванецян отметил, что никакой политической подоплеки в его решении нет.

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в одном матче


Источник: Sputnik
Отбор ЧЕ-2020 Армения Италия
Комментарии (5)
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84aivengo
1574352065
тут руководство должно в отставку подать ...
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Decorhome
1574411419
Григорян принесет пользу.
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diadushka
1574436450
..........еще бы тренера с вратарем с собой прихватили, было бы неплохо
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Great Tartaria
1574782806
пффф а толку то? хоть 3-х глав посадите одновременно Италия ближайшие лет 50 будет способна громить армению
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